Curicó Unido tendrá su ansiado debut en la Copa Libertadores el martes 21 de febrero contra Cerro Porteño de Paraguay. El encuentro estaba programado para jugarse en el estadio El Teniente de Rancagua, sin embargo el municipio y O'Higgins no estuvieron de acuerdo con recibir a los Torteros. Por esa razón, desde la dirigencia albirroja consideraron el estadio Ester Roa de Concepción para establecer la localía.

En conversación con Redgol el presidente de Curicó Unido, Patricio Romero, expresó que también hay problemas con disputar el partido en la Región del Biobío. “La verdad no tenemos certeza de dónde vamos a jugar todavía, el estadio Ester Roa era nuestra segunda opción y la vamos a tener que modificar por el hecho de que no está declarado el sector internacional del aeropuerto de Concepción. Eso complica, ya que es una de las exigencias que no se pueden dejar de lado. Podría ser Santiago como podría ser en Viña, estamos en esa situación”, declaró.

En ese contexto, el equipo sigue con la incertidumbre. Mientras, el entrenador Damián Muñoz afina los últimos detalles en el plantel, que ya cuenta con las incorporaciones de Sergio Vergara, Augusto Barrios, Sebastián Cabrera, Jason Flores, Christopher Barrera, Tobías Figueroa y Omar Merlo.

Debido a los desafíos importantes que enfrentarán este año, en el club no descartan más refuerzos para la temporada 2023. “No descartamos que de aquí a la cuarta fecha podamos sumar algún otro nombre. La parte defensiva la tendríamos okey, a menos que haya algún imprevisto que signifique que alguno de nuestros jugadores sea comprado o transferido en estos días, cosa que veo difícil. En el fondo, lo que nos haría ir por otros jugadores es que algunos de los que tenemos hoy, no sigan en el plantel. Y además, si el técnico en estos partidos ve que le falta algo, ahí tenemos hasta la cuarta fecha para buscar otro”, aseguró el presidente de Curicó Unido.

Este 2023 será la primera vez que el conjunto albirrojo disputará un torneo internacional y los hinchas están ilusionados con el debut. Patricio Romero afirmó que trabajan duro para afrontar de la mejor manera el encuentro con el equipo de Francisco Arce. “Lo único que podemos decir es que será un partido que vamos a pelear a muerte como institución y todos los que vienen en el torneo. Vamos a dar lo mejor para alcanzar los objetivos de este año”, concluyó.