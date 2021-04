Coto Ribera valora el empate de Antofagasta ante Curicó: "Hay que destacar a los jugadores. No es fácil reponerse de la eliminación de la copa"

Deportes Antofagasta visitó al Curicó Unido de Martín Palermo en el Estadio La Granja, logrando un trabajado y difícil empate por la cuenta mínima en el marco de la tercera jornada del Torneo Nacional 2021.

Los Pumas llegaban al partido tras una semana difícil donde fueron goleados por 4-0 en el global por Huachipato en la primera ronda de la Copa Sudamericana, quedando fuera del certamen.

Pese a que los del Coto Ribera se pusieron en ventaja con apenas 4 minutos en el reloj, el equipo no supo mantener ni alargar las distancias, y el empate de los Torteros llegó a los 27' mediante lanzamiento penal de Pablo Parra.

Por la manera en que se dio el partido y considerando la eliminación de la Sudamericana, el estratega de Antofagasta se mostró conforme con la igualdad conseguida en la visita al elenco del Titán:

“Hay que destacar el trabajo de los jugadores. No es fácil reponerse de la eliminación de una copa, nosotros venimos de jugar una copa donde quedamos fuera y me parece que, de forma abultada, lo que no fue muy bueno. Hoy día destaco muchísimo el esfuerzo de los jugadores, para reponerse de una derrota abultada. Necesitábamos ganar, queríamos sumar”, explicó.

Juan José Ribera también se refirió a una de las grandes polémicas del partido, agregando que “no sé si estaba fuera de juego la jugada del penal de Cuadra. Eso no es determinación nuestra. A mi lo que me llama la atención es que a los diez segundos hayan dicho que no entró. No sé si esa jugada es para diez segundos, cuando hay un fuera de juego que es muy al límite se demoran uno o dos minutos y con esa pelota se demoraron diez segundos. Eso me gustaría que se revisará mejor”.

Ribera cree que los Pumas tienen una deuda de hacerse fuertes como locales.

Eso sí, el director técnico de los Pumas no hizo la vista gorda a los méritos del rival, y destacó lo mostrado por Curicó Unido:

“Curicó lo hizo bien, se hizo fuerte en casa, fue un partido parejo. Ellos dominaron los primeros 25 minutos, y luego nosotros nos fuimos reponiendo con el correr de los minutos. Tomamos el control y manejamos con línea de tres en los últimos minutos. Lo pudimos haber ganado, pero el empate fue justo”, detalló JJ.

Coto Ribera cerró haciendo una autocrítica, y demostrando que tiene claro qué puntos debe fortalecer el equipo de cara al resto del campeonato.

“Ahora tenemos una fecha en la cual descansamos y luego tenemos que empezar a hacernos fuerte de local. La deuda que tiene Antofagasta es de local, no es de visita. En ese sentido debemos mejorar”.