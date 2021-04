JJ Ribera y polémica pelota en la línea ante Curicó Unido: "Me llama la atención que a los 10 segundos dicen que no entró"

Curicó Unido y Deportes Antofagasta no se sacaron ventajas esta tarde en el Bicentenario La Granja, sellando un empate 1-1. El encuentro, eso sí, estuvo marcado por una jugada que genera polémica hasta fuera de la cancha.

Y es que cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Tobías Figueroa quedó con una pelota servida para anotar el 1-2 del triunfo. Sin embargo, su remate fue sacado desde la línea por Pablo Corral, pero dejando grandes dudas no solo para los presentes en el estadio sino también para las cámaras de televisión.

El juez del partido decidió seguir adelante con el encuentro y ni siquiera se acercó al VAR a chequear si el balón había cruzado el límite para ser validado. Tras el partido, Juan José Ribera conversó con TNT Sports y dejó clara su molestia por lo ocurrido.

La polémica jugada del partido entre Curicó Unido y Deportes Antofagasta. Foto: TNT Sports

"Hay dos situaciones que me llaman la atención. No sé si está fuera de juego Cuadra en el penal (empate de Curicó) y luego hay que ver si la pelota entra o no. Lo que me llama la atención es que a los 10 segundos me dicen que no entró, esa jugada no es para definirla en 10 segundos. Me gustaría que se definiera mejor", lanzó el técnico de Deportes Antofagasta.

Para el Coto, más allá de la polémica, la igualdad fue un resultado merecido para ambos elencos. "Ellos dominaron, pero nos fuimos reponiendo con el correr de los minutos. Terminamos manejando el partido en el final, pero el empate me parece justo".

Por otro lado, Ribera destacó que sus pupilos se levantaron del golpe en Copa Sudamericana. "No es fácil reponerse ante una eliminación, eso resta confianza. Ahora tenemos descanso y tenemos que pensar en hacernos fuertes de local. Hay que mejorar, pero hoy destaco lo hecho por los jugadores".

Finalmente el técnico dijo estar tranquilo por lo que puedan hacer en las próximas fechas. "Nosotros nos vimos en la eventualidad de que teníamos un partido en 12 días cuando llegamos. Hemos ido incorporando cosas, con Palestino nos cerramos y no nos marcaron, hoy tampoco. Ahora tenemos dos semanas para recuperar y trabajar una línea de tres que estoy seguro nos dará resultados".