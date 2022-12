El periodista descartó el rumor, habló claro y afirmó que el Príncipe no fichará por otro equipo que no sea Universidad de Chile.

Coke Hevia descarta a Charles Aránguiz en la UC: "No jugará en otro equipo que no sea la U"

El mercado de fichajes está que arde en el fútbol chileno. Mientras los clubes se preparan de cara a la temporada 2023, los rumores vuelan. Universidad Católica fichó al ex azul Eugenio Mena y quiere ir por dos más: Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Sin embargo, hoy Coke Hevia descartó la posibilidad de la llegada del Príncipe a San Carlos de Apoquindo.

Esto surgió en la última edición de Círculo Central, en donde Mauricio Israel soltó la bomba y anunció el acercamiento entre ambos campeones de América con la UC. "Hay conversaciones avanzadas para que Marcelo Díaz y Charles Aránguiz vistan la camiseta de Universidad Católica", declaró sin dar más detalles al respecto.

Ante esto, Coke Hevia habló hoy en Pauta de Juego y descartó con firmeza que esto pueda ocurrir. “Charles Aránguiz en Chile no va a jugar en ningún equipo que no sea la U. No existe ninguna posibilidad", lanzó fuerte y claro.

"¿Y va a volver? yo creo que sí, no sé si ahora, tiene una pasada por Inter pendiente, pero no va a jugar en ningún equipo que no sea la U, para aterrizarlos a todos", añadió el periodista.

Además, el periodista quiso reafirmar sus declaraciones y lo publicó en Twitter, aunque con un tono un poco más incendiario. "Charles Aránguiz no va a jugar en ningún equipo grande que no sea la U".



Por ahora, lo cierto es que Charles Aránguiz espera ofertas y está en negociaciones con clubes brasileños para cerrar su paso por el Bayer Leverkusen de la Bundesliga.

Respecto a Marcelo Díaz, Hevia declaró que no hay que descartar un posible fichaje en Universidad de Chile ya que se reactivaron las conversaciones entre el jugador y el club.

