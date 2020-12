Ex porteros del fútbol chileno explican el éxito de Christiane Endler: "Ha tenido la capacidad de integrarse al fútbol europeo con un nivel excepcional"

Christiane Endler tuvo un cierre de año espectacular en el fútbol europeo. La capitana de la selección chilena y portera del PSG recibió un montón de premios por su gran nivel en el Viejo Continente.

Fue elegida como la mejor arquera del mundo para el medio inglés The Guardian, finalista del premio The Best de la FIFA e incluida en el equipo ideal de la FIFA/FIFPro del 2020. Además, en la encuesta de RedGol, Tiane fue elegida como la mejor representante del fútbol chileno en el año, superando a Arturo Vidal y Charles Aránguiz.

La capitana nos llena de orgullo por su extraordinario nivel en el fútbol francés y tres ex porteros del fútbol chileno analizaron su gran 2020. En conversación con RedGol Daniel Morón, Óscar Wirth y Luis Marín explicaron el éxito de Tiane.

Daniel Morón



El ídolo de Colo Colo destacó el trabajo silencioso de Endler para ponerse a la altura de las mejores arqueras del mundo: "Todo lo que la ha llevado a ser premiada por la FIFA ha sido mérito de su trabajo silencioso. Si hoy en las encuestas está por sobre Arturo Vidal, no me sorprende para nada porque se hace justicia a una labor muy dedicada como lo ha sido su profesión como portera".

"Ha tenido la capacidad insertarse en un fútbol europeo que está mucho más avanzado que el nuestro y lo ha hecho a un nivel excepcional", añadió el campeón de América con Colo Colo.

Óscar Wirth



Por otro lado, Óscar Wirth resaltó la perseverancia de la capitana para superar los momentos difíciles de su carrera: "No me cabe ninguna duda que para estar donde está ahora, ella ha tenido que vivir momentos agradables y desagradables, pero no ha claudicado y esa entereza para hacer las cosas la ha llevado a instalarse en el lugar que está ahora y muy merecido por lo demás".

En esa misma línea, el ex portero de la selección chilena destacó que "lo que más me agrada de ella es la seriedad con lo que se enfoca en lo que hace".

Luis Marín



Finalmente, Luis Marín reconoció su fanatismo por el trabajo de la mundialista chilena: "Tiane es una portera demasido completa, en cuanto a lo que es técnica, táctica y lo que contempla una arquera de su nivel. La verdad es que estamos lejos de encontrar algún día una arquera parecida a ella".

"Para mí es un orgullo verla jugar, ver cómo ataja y al nivel que está. Espero que siga progresando y llegar cada vez más lejos. Yo creo que ella debiese progresar aún más lo que es el juego aéreo y a su vez su personalidad, si bien se ve que es alguien que impone respeto, esa personalidad debe ser aún mayor y que crezca dentro de la cancha", cerró.