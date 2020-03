Alcalde ratifica clausura del Municipal de La Cisterna para que no se juegue duelo entre Palestino y la U

Este sábado Palestino recibe a Universidad de Chile por la octava fecha del torneo nacional. Duelo para el que los árabes podrían quedarse sin estadio luego que el alcalde de La Cisterna anunciara la clasura del Municipal para prohibir que se juegue.

En conversación con Deportes en Agricultura, Santiago Rebolledo señaló que "el decreto ya está firmado y quiero decirlo con toda claridad: esto se trata de hace largo tiempo con los dirigentes de Palestino, que ofrecieron un estadio nuevo hace siete años atrás, vinieron con la maqueta y nos engañaron".

Además, el alcalde explicó que "tengo que velar por la seguridad de mis vecinos, mi comercio. Es una determinación que será avalada por unanimidad. Le hemos dicho a Palestino que estos partidos de alto riesgo no los vamos a aceptar aquí, menos ahora con los momentos graves que vive el país".

"La clausura está hecha. No se juega. No hay recurso de protección ni nada. Hay una decisión de este alcalde y su consejo municipal para que no se juegue y proteger la seguridad de los vecinos y barrios, además de lo que pueda ocurrir dentro del estadio", agregó.

Como si fuera poco, Rebolledo estigmatizó con todo a los hinchas azules, comentando que "aquí hemos vivido violencia y saqueos, entonces los dirigentes vecinales me han apoyado en esto, porque son porfiados los dirigentes de Palestino. Les hemos dicho que no queremos actos delictivos que pudieran ocurrir, es una clausura transitoria".

Pese a que la U ya ha jugado en La Cisterna sin problemas, el edil insistió en que "tengo que prevenir, estamos viviendo una violencia desatada en todas partes y los estadios, cómo se va a negar, con bengalas o afuera del estadio de Colo Colo. Yo no quiero eso para La Cisterna", sentenció.