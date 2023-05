Luego del empate en la ida de semifinales de la Champions League entre Real Madrid y Manchester City, todo quedó por definirse en Inglaterra, donde los “citizens” recibirán a los merengues para cambiar el 1-1 y pasar a la tan esperada final de la orejona.

Sin embargo, el equipo de Ancelotti tendrá una ligera ventaja, ya que su equipo contará con un día más de descanso previo al encuentro. Esto porque el choque de los celestes con Everton por Premier League debió retrasarse al domingo, debido al concurso televisivo conocido como Eurovisión, que este año tiene sede en Inglaterra.

Pep Guardiola no dudo en criticar esto, y en la conferencia de prensa previa al partido contra los Blues alegó la indiscutida decisión que afecta a su equipo: “No lo entiendo, pero me tengo que adaptar. No voy a luchar más. El horario es el que es”, comentó.

En su opinión, el problema es la carga de partidos en el calendario de los equipos ingleses, ya que Real Madrid no tendrá este problema y disputará su partido de liga contra Getafe el sábado a las 21 horas. “Estoy seguro que la Premier League quiere ayudar a los equipos. El problema es el calendario, la cantidad de partidos que hay. Creo que no podemos jugar el sábado porque hay Eurovisión y no hay suficientes fuerzas de seguridad”, contó el DT español.

Recordar que el partido de vuelta de las semifinales se disputará el próximo miércoles 17 de mayo a las 15:00 horas en el Etihad Stadium, donde los sky blues recibirán al tan temido Real Madrid, que siempre da la sorpresa en Champions. En la gran final estará esperando el ganador del encuentro entre Milan e Inter, que se medirán el día martes.