Ver EN VIVO Manchester City vs Real Madrid por Champions League

Cinco meses de espera y Manchester City con Real Madrid protagonizarán el regreso de la Champions League con el duelo de vuelta de los octavos de final, en un ambiente totalmente diferente.

Sin público y con un cuadro merengue que pasó de estar en un mal momento a ser campeón de España, esta revancha será la encargada de reanudar la Liga de Campeones de Europa, con un partidazo entre los equipos de Pep Guardiola y Zinedine Zidane.

Y fue un 2-1 para los Citizens en el Santiago Bernabéu el que marcó esta llave, por lo que en este partido de vuelta el Real buscará sorprender de visita y poder clasificar a los cuartos de final, siguiendo con su gran momento de La Liga.

Por el lado del City, el ánimo no es el mismo que hace unos meses y no pudieron ni consagrarse en la Premier ni la FA Cup. La Champions parece ser la gran oportunidad de los ingleses de cerrar un año en la gloria en vez de solo quedarse con la Copa de la Liga.

Manchester City logró una sorpresiva ventaja en Madrid, pero el tiempo ha pasado y los merengues, actuales campeones de España, meten miedo en esta revancha. (Foto: Getty)

Partidazo y que en la previa causó polémica por la falta de Gareth Bale y James Rodríguez en la citación del Madrid, mientras que en el City las noticias se las llevaron sus nuevos refuerzos para la próxima temporada.

Este encuentro aún tiene pendiente si estará o no un chileno. Claudio Bravo ha sido el suplente este año, pero en los últimos partidos no ha estado citado y no hay claridad si el bicampeón con Chile estará en la banca a la espera de entrar para una posible definición a penales.

Quien gane dirá presente en la Final Eight en Portugal, mientras que el perdedor deberá irse de vacaciones y esperar una revancha en la próxima temporada.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester City vs Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de Champions League?

Manchester City vs Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de Champions League jugarán este viernes 7 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo el partido Manchester City vs Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de Champions League?

Manchester City vs Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de Champions League será transmitido en vivo por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Online: ¿Dónde seguir por streaming Manchester City vs Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de Champions League?

Si buscas un link para ver en vivo y online Manchester City vs Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de Champions League, podrás hacerlo en ESPN Play.

