Vuelve la Champions League por Star Plus y en su fase de octavos de final ida tendrá un partidazo que bien podría ser una final. Paris Saint-Germain recibirá en el Parque de los Príncipes al Bayern Múnich en un duelo que tiene como gran duda si estará Lionel Messi, sumándose a la ausencia confirmada de Kylian Mbappé.

¿Cuándo juegan PSG y Bayern el partido de ida de octavos?

Paris Saint-Germain y Bayern Múnich juegan este martes 14 de febrero a partir de las 17:00 horas de Chile por el partido de ida de los octavos de final.

El partido de vuelta será el 8 de marzo en Alemania, a la misma hora.

¿En qué canal dan el partido de los octavos de final?

Este encuentro entre PSG y Bayern será transmitido en Chile en vivo por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

¿Dónde ver online la Champions League en vivo?

Si buscas un link para ver por streaming y en directo la Champions, podrás hacerlo si estás suscrito a Star+.

PSG llega con dudas:

Malas semanas ha vivido PSG en el torneo local, con una temprana eliminación en la Copa de Francia ante el Marsella de Alexis Sánchez, además de unos cuantos tropiezos en la Ligue 1 que ha sembrado dudas en el juego de los parisinos.

Pero no es lo único que complica a los franceses, y es que Lionel Messi está casi descartado para este partido tras una lesión en los isquiotibiales. Ya este fin de semana no jugó tras presentar molestas en la derrota ante el equipo de Alexis; y puede perderse el regreso de la Champions. Algo que ya se confirmó para Mbappé, que no podrá jugar en un par de semanas.

En el caso del Bayern, viene de ganar 3-0 por la Bundesliga ante Bochum y es puntero, claro que con una ventaja mínima sobre Unión Berlín y Borussia Dortmund.

Descárgate la app Star+ y no te pierdas ningún detalle de todo el deporte internacional en vivo.