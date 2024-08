El ex jugador de Colo Colo y Universidad de Chile encuentra peligrosa la movida planteada por Jonathan Villagra.

El primer Superclásico de la segunda rueda del Campeonato Nacional no se jugó en la cancha, sino en el mercado. Colo Colo consiguió en último momento arrebatarle Jonathan Villagra a la Universidad de Chile y consiguió su anhelado refuerzo.

Parecía todo listo con la U. Sin embargo, una movida de último momento del Cacique consiguió ponerle turbo a las negociaciones entre el defensa y Colo Colo, consiguiendo el cuarto refuerzo que llega a Macul.

Junto con Javier Correa, Mauricio Isla y Cristián Riquelme, el ex defensa de Unión Española se transforma en la última pieza en el puzzle de Jorge Almirón durante este mercado de invierno.

Otras son las caras en el CDA. Gustavo Álvarez le había pedido a Universidad de Chile contratar a Villagra con un buen tiempo de antelación y, aún así, no se consiguió nada. La U se queda con tan sólo dos fichajes en este mercado de mitad de año.

¿Qué opina Patricio Yáñez de este cambio de rumbo de último momento?

Para Patricio Yáñez, el viraje de sentido en los últimos minutos no presagian nada de bueno. Así lo dijo en la segunda edición de Deportes Agricultura, donde opinó sobre el tema.

“El jugador debe decidirse y decir ‘bueno, estas son las ofertas’. Y no poner sobre la mesa y jugar con: esto me ofrece Colo-Colo, esto me ofrece la U. Ya, yo te ofrezco más; Colo-Colo aumentó. Si es así, lo encuentro peligroso”, señaló Pato Yáñez.

“Es peligroso que Villagra esté jugando con el mejor postor. Si entra en ese terreno, yo creo que lo están haciendo horrible”, enfatizó el ex jugador de Colo Colo, que no está de acuerdo con la forma en que se ha movido el defensor.

Ahora, Colo Colo tiene un defensa extra para suplir la ausencia de Alan Saldivia, quien tendrá un buen tiempo de recuperación tras una lesión en los entrenamientos de Colo Colo.