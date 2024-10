Se acerca una de las “finales” de la parte final del Campeonato Nacional. Ahí, Colo Colo recibirá a la UC, en un partido en que el Cacique está obligado a ganar para seguir con el sueño de ser campeón.

Pero los Cruzados pese a llegar golpeados por la derrota ante Unión Española, meten miedo con un importante registro jugando en Macul. Esto, porque son el equipo que más veces le ganó a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Por ello, habrá especial atención en lo que pueda hacer Fernando Zampedri, quien de anotar un tanto se convertirá en el goleador histórico de la U. Católica, superando a Rodrigo “Chamuca” Barrera (ambos tienen 118 goles).

Los números de la UC en el Monumental

Universidad Católica suele dar grandes actuaciónes en el recinto colocolino. Hasta la fecha, son el equipo más ganador ahí, con 13 triunfos.

En el duelo de la primera ruedo ganó Colo Colo 1-0. / Photosport.

Este es el desglose de los partidos:

Colo Colo 0-2 U. Católica 12-06-1994



Colo Colo 0-2 U. Católica 08-11-1998



Colo Colo 0-2 U. Católica 29-08-1999



Colo Colo 0-1 U. Católica 17-11-1999



Colo Colo 2-3 U. Católica 19-06-2003



Colo Colo 2-3 U. Católica 23-04-2006



Colo Colo 0-1 U. Católica 02-03-2008



Colo Colo 0-1 U. Católica 5-03-2009



Colo Colo 2-4 U. Católica 26-05-2011



Colo Colo 0-1 U. Católica 21-04-2013



Colo Colo 0-3 U. Católica 18-04-2015



Colo Colo 2-3 U. Católica 17-03-2019



Colo Colo 0-2 U. Católica 16-02-2020



Sobre el duelo de este jueves en Macul, Fernando Zampedri dijo que “si me toca marcar, será muy lindo, pero eso a mí no me genera nada. Yo quiero ganar en cada cancha que juegue. A mí lo que me importa es Católica y lograr los tres puntos”.