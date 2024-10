La lucha por el título en este Campeonato Nacional 2024 cambió rotundamente. El porrazo de Universidad de Chile ante Deportes Iquique dejó a Colo Colo con la primera opción de quedarse con la copa, algo impensado hace algunas semanas.

Sin embargo, la tarea no será para nada fácil. El Cacique no tiene permitido tropezar, ya que cualquier cosa que no sea una victoria en sus siete partidos restantes se traducirá nuevamente en tener que estar pendientes de lo que hagan los azules en esta recta final.

A pesar de la dificultad de la tarea, el hincha colocolino está expectante y ya sacando de cuentas de la posibilidad de tomarse el liderato a solo unas jornadas de que termine el torneo local. Son siete los puntos de diferencia entre azules y albos, pero los tres partidos pendientes que tiene el Cacique es gran motivo de esperanza.

El camino de Colo Colo y la U

El calendario dicta que a la U le resta recibir a La Calera, visitar a la UC, ser foráneo ante Ñublense y cerrar de local ante Everton. Por su parte Colo Colo recibirá a la UC, será local ante Audax, visitará a Huachipato, así como a La Calera y Palestino, recibirá a Iquique y cerrará ante Copiapó.

A los azules le restan apenas cuatro encuentros, mientras que a los albos siete. Es más, el Cacique jugará cuatro partidos entre el 3 y 16 de octubre. ¿Y la U se preguntarán ustedes? Pues solo uno, ante La Calera el 5.

Con esto dicho cuando lleguemos al fin de semana del 19 y 20 de octubre, días en que se jugará la fecha 28 torneo, Colo Colo podría llegar como flamante puntero con 60 puntos, dos más que la U si es que los azules superan a los cementeros este sábado.

Sacando cuentas, es clave que el equipo de Jorge Almirón y compañía venza a la UC, a Audax y Huachipato. De esta manera, si suma esos nueve puntos, visitará el 16 de octubre a La Calera con la opción de ganar y quedar líder del torneo a solo tres fechas del final. ¿Se dará este optimista camino para los albos?