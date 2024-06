Cada vez son más las plataformas de apuestas deportivas que ofrece aplicación móvil. El operador Rojabet Chile no iba a ser la excepción. Incluye una Rojabet app espectacular. No importa si estás interesado en la Rojabet app Android o Rojabet app iOS. En ambos sistemas operativos podrás jugar en este operador. ¡Te contamos todo sobre la Rojabet app!

¿Cómo descargar la Rojabet app?

Si no está disponible para descarga, simplemente tendrás que acceder a Rojabet app desde el navegador que tengas instalado en tu sistema operativo. Por ejemplo, para disfrutar de Rojabet app Android podrás utilizar Chrome, mientras que para disfrutar de Rojabet iOS puedes, por ejemplo, usar Safari. La Rojabet app versión móvil está bien optimizada.

En caso de que si, para saber cómo descargar la rojabet appt app Android y la Rojabet app iOS, solo tendrás que seguir estos pasos:

Visita la página de Rojabet Chile. Busca la opción de aplicación móvil y elige el sistema operativo de tu preferencia. Haz clic en la opción de descargar Rojabet app, instala el archivo y ejecútalo.

Recuerda que puedes registrarte a través de la aplicación móvil. A través de la app, podrás iniciar sesión con tus credenciales normales. Independientemente de si la app está o no disponible para descargar, siempre puedes usar la versión móvil. Esta es una muy buena alternativa en caso de que no dispongas de demasiada memoria en tu sistema operativo.

Rojabet app: requisitos de sistema y compatibilidad

Las mejores casas de apuestas deportivas de Chile trabajan duramente por ofrecer productos compatibles con una amplia gama de dispositivos. Por tanto, puedes disfrutar de Rojabet app iOS y Rojabet app Android desde prácticamente cualquier dispositivo móvil que tengas, ya sea este celular o tableta. Eso sí, cuanto más moderno, mejor experiencia habrá.

Una de las ventajas de jugar a la versión móvil es que no necesitas espacio adicional para la instalación. Por tanto, bastará con que utilices el navegador estándar de tu aparato. Si no tienes problema en la reproducción de contenido multimedia con tu dispositivo, podrás jugar al casino en vivo sin problema. Eso sí, no hay servicio de streaming en apuestas deportivas.

Bono de bienvenida y cómo conseguirlo

Hay muchas promociones en la Rojabet app (exactamente las mismas que en PC). Los dos bonos de bienvenida destacados son el bono de bienvenida en apuestas deportivas y el bono de bienvenida en juegos de casino Rojabet. No importa si juegas desde Rojabet app Android o Rojabet app iOS. A continuación, explicamos a fondo ambas promociones:

Bono de bienvenida en apuestas deportivas

Para disfrutar del bono de bienvenida, ya sea desde la Rojabet app Android o la Rojabet app iOS, debes seguir estos pasos:

Registrarse en el operador a través de uno de nuestros enlaces directos. Hacer un depósito de $5.000 CLP o más. Ir a la sección MI CUENTA/BONOS POR ACTIVAR y pulsar sobre la opción de ACEPTAR BONO. Apostar el monto ingresado en una o más apuestas a cuotas 1.70 a 1 o superiores. Cuando se determinen las apuestas realizadas, la plataforma pondrá a tu disposición el bono de bienvenida en deportes.

Términos y condiciones del bono de bienvenida en apuestas deportivas

Además de otros requisitos que puedes consultar detalladamente en la plataforma, estas son las condiciones principales del bono:

Puedes apostarlo en apuestas simples o combinadas. Debes apostarlo a cuotas de 1.70 a 1 o superiores. El rollover es de x8.

Bono de bienvenida en juegos de casino

Lo primero que debes tener en cuenta para obtener el bono de bienvenida para juegos de casino es que este está disponible en PC, Rojabet app Android y Rojabet app iOS. Además:

Regístrate en la plataforma a través de nuestro sitio web. Ingresa $5.000 CLP para obtener un 100 % adicional hasta $200.000 CLP extras + 50 giros gratis. Activa el bono desde el apartado BONOS POR ACTIVAR del apartado MI CUENTA.

No olvides las condiciones del bono. Los giros gratis serán acreditados en un plazo máximo de 24 horas tras la activación del bono de bienvenida en juegos de casino. Cada tirada gratis tiene un valor de 100 CLP. Además, en cuanto al rollover o los requisitos de apuesta, este es de x35. Consulta el apartado de promociones de la web del operador para más información.

Rojabet app: funciones y servicios

La versión móvil del sitio web, o si hay activa una Rojabet app Android o una Rojabet app iOS, incluye lo mismo que en la versión PC. O sea, será como jugador desde el computador, pero con una ventaja: ¡Puedes apostar desde cualquier sitio y en cualquier momento! En cuanto a promociones, podrás disfrutarlas también desde el celular o tablet.

Ahora que sabes cómo descargar la rojabet app, debes saber que dos de las funciones más destacadas de esta casa de apuestas son la herramienta CASH OUT y el BET BUILDER. La primera función permite vender apuestas antes de que estas se determinen de forma natural, asegurando ganancias o reduciendo pérdidas. Por otro lado, la función CREAR APUESTA o BET BUILDER permite combinar cuotas de un mismo evento.

¿Cómo apostar con la Rojabet app?

Para jugar desde la aplicación móvil no hay misterio, ya que es igual que en el computador. La ventaja, como ya hemos dicho, es la movilidad que ofrece. Primeramente, para activar el bono de bienvenida debes ingresar $5.000 CLP o más. Posteriormente, dispones de un menú superior donde podrás ver todas las categorías disponibles en la plataforma:

DEPORTES

EN VIVO

CASINO

En deportes puedes hacer tanto apuestas simples como apuestas combinadas o apuestas de sistema. Lamentablemente, las apuestas en vivo no se acompañan de imágenes en directo de los eventos, algo que esperemos que mejoren pronto. Una vez busques el deporte de tu gusto, pulsa sobre él para abrir los mercados disponibles y haz lo siguiente:

Elige el mercado de tu preferencia en el evento del deporte seleccionado;

Pulsa sobre una cuota para activar el boleto de apuestas Rojabet;

Si quieres hacer una apuesta combinada, añade nuevas cuotas al boleto;

Cuando quieras colocar tu apuesta, introduce la cantidad que deseas arriesgar;

Coloca la apuesta. Podrás hacer un seguimiento de esta en MIS APUESTAS.

¿Cómo hacer un depósito?

Para poder disfrutar del bono de bienvenida, pero también para, simplemente, jugar en la Rojabet app, debes hacer un depósito. Para ingresar plata en tu cuenta de usuario dispones de una gran cantidad de métodos diferentes. A continuación te explicamos paso a paso cómo puedes hacer un ingreso desde la aplicación móvil de esta casa de apuestas chilena:

Inicia sesión en el operador con tus credenciales. Ve al menú de tu cuenta de usuario y pulsa sobre DEPÓSITO. De entre los métodos de pago ofrecidos, elige el que más te convenga: Tarjeta Visa/Mastercard

WebPay

Banco Estado

Santander

Caja Vecina

ServiEstado

Monederos electrónicos Skrill y Neteller Introduce la cantidad que quieres depositar y confirma la transacción.

¿Cómo hacer un retiro en el operador?

El procedimiento para retirar dinero en el operador es igual que el de depósito, pero pulsando sobre la opción RETIRO en lugar de la de DEPÓSITO. Por otro lado, ten en cuenta que debes haber verificado la identidad para poder retirar con normalidad. Para ello, solo tendrás que remitir determinados documentos que se te soliciten. Es muy sencillo.

Además, es posible que solo puedas retirar con el método de pago utilizado para depositar. Es decir, si usas un monedero electrónico como Skrill, probablemente no puedas retirar dinero en Rojabet a través de transferencia bancaria. Ten en cuenta, además, los límites de retirada. Normalmente, la cantidad mínima para retirar se sitúa en los $20.000 CLP.

¿Cómo contactar con el servicio de atención al cliente?

En caso de que tengas cualquier problema con la aplicación móvil o la Rojabet versión móvil, no te preocupoes, ya que el operador incluye un buen servicio de soporte. Lógicamente, este es accesible tanto desde PC como desde celular o tableta. Dispone de varias formas de contacto. A continuación, enumeramos cómo puedes contactarles:

Rojachat : Lunes a viernes de 8:30 AM a 22:30 PM;

: Lunes a viernes de 8:30 AM a 22:30 PM; Email : info@rojabet.cl;

: info@rojabet.cl; Redes sociales;

Blog.

Opiniones sobre la Rojabet app

Acabamos con este contenido con una opinión final sobre la plataforma. Hay que destacar su optimización y, especialmente, que permita acceder a las funciones de PC desde cualquier lugar. Por supuesto, el bono de bienvenida es uno de los mayores reclamos. Está disponible tanto en deportes como en casino. A continuación, una tabla con conclusiones:

Ventajas Desventajas Magníficas promociones. No hay función TV. Al ser versión móvil, no ocupa espacio. Cuotas mejorables. Gran facilidad para hacer depósitos y retiros.

Preguntas frecuentes

¿Hay algún bono exclusivo para la Rojabet versión móvil?

No, pero lo positivo es que cualquier promoción accesible vía PC también será accesible vía celular o tableta. Puedes activar los dos bonos de bienvenida: deportes y casino. Pero también hay otras muchas promociones con reembolsos, cuotas especiales, porcentaje extra de ganancias. Repasa con frecuencia el apartado promociones para saber más.

¿Es legal jugar en Rojabet desde Chile?

Por supuesto. No solo porque Rojabet es una casa de apuestas con miles y miles de clientes satisfechos, así como con una amplia trayectoria, sino porque está regulada y cuenta con licencia para operar en Chile.

¿Cuánto tarda en completarse un retiro en Rojabet app?

Dependerá siempre de qué método de retiro utilices. En el caso de la transferencia bancaria, por ejemplo, la solicitud de retiro puede tardar hasta 5 días en completarse. En caso de monederos electrónicos, puede que dispongas del dinero en apenas 24 o 48 horas. Ten en cuenta que solo podrás hacer retiradas tras verificar tu identidad en Rojabet Chile.