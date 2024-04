En este completísimo artículo te mostraremos todo lo que necesitas saber para apostar en este magno evento en Coolbet, uno de los operadores más importantes en la actualidad entre los apostadores chilenos.

No dejes de leer este informe antes de hacer tus mejores pronósticos. Allá vamos sobre apostar en Coolbet en la Copa América 2024.

¿Cómo apostar en la Copa América con Coolbet?

Para apostar en la Copa América 2024 con Coolbet lo primero que tendrás que hacer es registrarte en el sitio. Obviamente que para eso tendrás que cumplir con los términos y condiciones dispuestos por los diferentes operadores, pero generalmente estos son los siguientes:

Tienen más de 18 años (o que cumplen con cualquier otra restricción de edad que pueda aplicarse en la jurisdicción del Jugador) y no existe restricción legal para unirse al sitio.

No están en quiebra ni son incapaces de pagar sus deudas antes del vencimiento.

Están actuando por su cuenta y no por un tercero.

Utilizarán el sitio web o la app móvil para entretención y no de manera profesional.

Proporcionarán con prontitud cualquier información solicitada por la página web en caso de dudas o cualquier resolución que tengan que hacer.

Pasos para registrarse en Coolbet

Si cumples con todos estos requisitos podrás abrir una cuenta en Coolbet, el siguiente paso para poder apostar en la Copa América 2024 en este operador. Para hacerte usuario de Coolbet deberás hacer lo siguiente:

Haz clic en el botón Iniciar Sesión. Selecciona la opción Crea Tu Cuenta. Añade el correo electrónico, contraseña, país y número de teléfono. Acepta los términos y condiciones estipulados por el sitio web. Activa tu cuenta a través de SMS o correo electrónico. Podrás ingresar a la cuenta para empezar a hacer tus jugadas.

Cuotas Coolbet Copa América 2024

Pero vamos a lo nuestro. La Copa América 2024 es uno de los eventos futbolísticos más importante del año. Con Estados Unidos como sede, Lionel Messi, Alexis Sánchez, Federico Valverde, Vinicius Junior y muchas otras estrellas aterrizarán con el sueño de levantar la Copa que hoy le pertenece a Argentina.

En Coolbet podrás hacer apuestas de muchos tipos, las que van desde las más simples en cada uno de los partidos que se disputen, así como también en las llamadas mercados de largo plazo. Acá algunos de los pronósticos más comunes que puedes realizar.

Apuestas al Ganador de la Copa América 2024

En esta apuesta, tal como lo dice su nombre, podrás jugártela desde ya para saber quién levantará la Copa América el 14 de julio de este año en la gran definición que se disputará en el HardRock Stadium de la ciudad de Miami en Florida.

Argentina asoma como el gran candidato para esta versión. Claro, llegarán a Estados Unidos como los campeones de América en 2021 (vencieron a Brasil en la final disputada en el Maracaná) y también levantaron el trofeo de campeones del mundo por tercera vez en Qatar 2022. Con Lionel Messi ya instalado en Norteamérica tras su fichaje por el Inter Miami, la albiceleste confía en que su capitán nuevamente los puede llevar a lo más alto.

El resto de las cuotas en el pronóstico de Coolbet para el Ganador de la Copa América 2024 son las siguientes:

Argentina 2.75

Brasil 3.00

Uruguay 7.5 0

0 México 11.00

Colombia 13.00

Ecuador 15.00

Estados Unidos 15.00

Chile 30.00

Perú 50.00

Canadá 60.00

Ya lo viste, para las casas de apuestas las 16 selecciones que estarán jugando en la Copa América se ordenan de esa forma en relación a sus chances de levantar la corona, pero ahora te contaré de las 5 máximas favoritas y cuáles son sus opciones reales:

Argentina (2.75)

La nominación de Argentina como la máxima candidata al título parece, a lo menos, obvia. Desde que Lionel Scaloni se sentó en el banco de la Albiceleste llegó a las semifinales continentales del 2019, luego ganó el título en 2021 y el año 2022 se coronó campeón del mundo por tercera vez en Catar.

El rendimiento de Lionel Messi es uno de los factores más relevantes en los que se nota la mano del entrenador que supo también añadir figuras como Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister o Cristián Cuti Romero. Pero también la llegada de un arquero que se consolidó bajo este DT: Emiliano “Dibu” Martínez.

El rendimiento del entrenador al mando de la selección es extraordinario, más allá de los importantes títulos que señalamos. Con 62 partidos dirigidos a la selección argentina ganó 46, empató 11 y perdió apenas 5 veces. Brutal.

Si hubiese que tener una margen de preocupación sobre lo que podría pasar con Argentina en la Copa América 2024 es la falta de amistosos de preparación ante equipos de mayor calibre. Durante el 2024 sólo jugaron contra El Salvador y Costa Rica, a quienes derrotaron 3-0 y 3-1 respectivamente.

Brasil (3.00)

Y si está Argentina, no puede no estar Brasil. Vini Jr, Casemiro, Rodrygo, Endrick, Lucas Paquetá, Bruno Guimaraes, Marquinhos, Gabriel Magalaes y el propio Ederson Moraes. Por nombre no se quedan, aunque el momento actual del Scratch está lejos de ser el mejor de su historia. Sin ir más lejos, en las clasificatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026 apenas se ubican en la sexta posición gracias a 2 victorias, un empate y 3 derrotas en sus primeros tres partidos.

Ante dicha crisis, la Federación Brasileña de Fútbol fichó a Dorival Junior como su entrenador, un experimentado técnico que entre sus títulos se destacan las Copas do Brasil con el Santos (2010) y São Paulo (2023), la CONMEBOL Recopa con Inter (2011) y en 2022 tuvo el honor de consagrarse con Flamengo en la CONMEBOL Libertadores.

En sus primeras dos presentaciones como técnico de la selección brasileña Dorival consiguió vencer a Inglaterra 1-0 en el propio Wembley y luego rescató un empate 2-2 frente a España en el Santiago Bernabéu. Otro nombre para tener en consideración.

Uruguay (7.50)

En tercer el lugar dentro del listado de los posibles candidatos a quedarse con la corona de la Copa América 2024 está Uruguay. Con un presente positivo de la mano de Marcelo Bielsa en el banco de suplentes, los Charrúas. En el proceso Rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026 suman el positivo registro de 4 partidos ganados, 1 empate y 1 derrota.

Dentro de esas victorias cabe resaltar el triunfazo que lograron meter en la Bombonera frente a Boca Juniors con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez, en una de las mejores presentaciones del Loco Bielsa al mando de la selección de Uruguay.

El plantel de la celeste es otro de los puntos a resaltar con jugadores como Nicolás de la Cruz, Darwin Núñez, Federico Valverde, Rodrigo Betancur y Facundo Pellistri, entre otros. Simplemente un equipo a tener en consideración para esta Copa América 2024.

Apuestas al goleador del torneo

A pesar de que aún no está definida las cuotas para esta apuesta, el mercado a largo plazo para saber cuál será el goleador de la Copa América 2024 es otro de los puntos de interés en quienes desean hacer pronósticos en este torneo.

En la última Copa América disputada en 2019 los goleadores del campeonato fueron el colombiano Luis Díaz y el argentino Lionel Messi. Ambos delanteros marcaron 4 tantos, manteniendo la tradición de los últimos torneos en los que no existe un goleador que llegue a cinco tantos en una sola edición.

Ejemplo de esto es que en 2019 también fueron dos goleadores (Everton y Paolo Guerrero) con apenas tres goles. Un punto a tener en cuenta si es que vas a intentar pronosticar al ariete máximo de la edición 2024.

Apuestas por partido en la Copa América 2024 en Coolbet

Lo decíamos, es la forma más simple de apostar, pero siempre es importante destacar las cuotas o mercados disponibles en cada uno de los partidos que se disputarán en la Copa América 2024 de Estados Unidos.

Otros datos importantes de la Copa América 2024

Grupos Copa América 2024

Con los playoffs de la Concacaf ya desarrollados y con las dos últimas plazas definidas, ya podemos saber cuál es la conformación final de los grupos de esta importante competencia de selecciones a nivel continental.

Argentina es el primer cabeza de serie en un sorteo que quedó así:

Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Canadá

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica

Cuándo y dónde se juega la Copa América 2024

La edición 48° de la Copa América se jugará en Estados Unidos entre los días 20 de junio y 14 de julio de este año. Con 16 equipos participantes el torneo no sólo tendrá equipos de la Conmebol, como es tradicional, sino que también lo jugarán los equipos de la Concacaf, haciendo del mismo un evento de altísimo nivel.

En total son 14 los estadios dispuestos por la organización para la realización del campeonato, los cuales son los siguientes:

Atlanta – Mercedes-Benz Stadium (71.000 espectadores)

Santa Clara – Levis Stadium (72.840 espectadores)

Charlotte – Bank of America Stadium (74.479 espectadores)

Glendale – State Farm Stadium (63.400 espectadores)

Iglewood – SoFi Stadium (70.000 espectadores)

Houston – NRG Stadium (72.220 espectadores)

Orlando – Explora Stadium (25.500 espectadores)

Austin – Q2 Stadium (20.738 espectadores)

East Rutherford – MetLife Stadium (82.500 espectadores)

Paradise – Allegiean Stadium (65.000 espectadores)

Kansas City – Arrowhead Stadium (79.451 espectadores)

Kansas City – Childrens Mercy Park (18.467 espectadores)

La final se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami el día 14 de julo del 2024 a las 20.00 hora de Chile continental. Como dato curioso, ese mismo día se disputará la final de la Euro 2024 de Alemania.

Últimos campeones de la Copa América

El historial también puede contar a la hora de saber posibles candidatos que logren levantar la corona en la Copa América de Estados Unidos 2024. Acá el listado de los últimos campeones: