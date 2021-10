El ex delantero de la UC y la Roja lanzó sus dardos contra los asistentes de video por no ayudar a Roberto Tobar en ,la jugada que significó la expulsión de Lanaro contra Wanderers. El defensor se pierde el partido de la Católica contra Colo Colo.

Luka Tudor durísimo: "¿Qué va a hacer Lanaro con la pierna cuando se da vuelta? La gente del VAR no cacha mucho de fútbol"

Luka Tudor se sumó a las reacciones tras la resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que anuló la tarjeta roja de Roberto Tobar a Fernando Zampedri y ratificó la expulsión de Germán Lanaro tras el polémico arbitraje del réferi nacional en el duelo entre Universidad Católica y Santiago Wanderers, en la previa del partido de la UC contra Colo Colo.

En Radio ADN, el ex delantero manifestó que “me parece correcto y justo, muy bien que Roberto Tobar hablara, que ofreciera disculpas y reconociera que se equivocó. Todos nos equivocamos. Para mí es tremendamente difícil arbitrar, no entiendo cómo les gusta, porque lo encuentro un sufrimiento. Te putea hasta tu señorea si es de otro equipo”.

Tudor se refirió también a la citación del tribunal para Víctor Espinoza de Wanderers: “el rival influye con la exageración en la roja a Zampedri y me parece excelente que vayamos parando esta cuestión de la simulación, que es terrible. Te quita tiempo del partido y te trata de engañar”.

De ahí en más, el comentarista lanzó duros dardos a los encargados del VAR, quienes a su juicio poco ayudaron a Tobar para evitar la polémica.

“Creo que la gente que está en el VAR no sabe mucho de fútbol en general, no están capacitados. Tobar hace lo que dice Castrilli, que prefiere que se muestre una roja y que después se revoque a quedar cortos”, expuso Luka.

El otrora jugador de la Católica y Colo Colo sentenció que “quiero ser duro y claro: es gente que no cacha mucho de fútbol, no cacha cuando Lanaro se da vuelta y hay una pierna. Qué hace con la pierna si es un movimiento natural”, encontrando respuesta de Cristian Arcos: “no cachan el juego, se saben las reglas no más”.