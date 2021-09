Los abrazos volvieron en Universidad Católica en el debut de Cristián Paulucci en la banca, luego de que el equipo consiguiera un importante triunfo por 3-1 ante Audax Italiano en el marco de la veinteava jornada del Campeonato Nacional.

Con goles de Fernando Zampedri, Juan Leiva y Alfonso Parot los Cruzados escalaron al tercer lugar de la tabla, volviendo a luchar en la parte alta luego de un turbulento periodo al mando de Gustavo Poyet.

Una vez finalizado el partido en San Carlos de Apoquindo Felipe Gutiérrez se refirió con gran honestidad al adiós del DT charrúa, haciendo una dura reflexión y asegurando que era necesario.

En esa misma línea, Leiva se sinceró en rueda de prensa este jueves, sumándose a la opinión del canterano. "No vi la entrevista, pero creo que fue lo mejor, comparto las palabras de Felipe. Quizás estábamos tensos, ahora nos sentimos más liberados".

Siguiendo en el contexto de la salida de Poyet, Leiva aclaró que "hablo por mí no por mis compañeros. A mi me vino bien y estoy con ganas de seguir trabajando".

De paso, el centrocampista aplaudió lo hecho por Cristián Paulucci durante la semana y en el partido ante los Tanos, destacando con creces su enfoque. "Nos sentimos muy cómodos. Paulucci conocía muy bien a todos y pudo sacarles a cada uno la especialidad".

"Me sentí muy cómodo. (Paulucci) me dio mucha confianza, que quizás era lo que me estaba faltando un poco", explicó Leiva.

Leiva marcó ante Audax su primer tanto con la casaquilla de la UC.

El nacido en Chillán confesó que el DT interino de la franja "me habló mucho, generó mucha confianza en mí. Eso fue muy importante. Entré confiado en mi forma de jugar. Me dio libertad de si quería correr de un lado a otro lo hiciera".

"Estamos muy confiados en el trabajo pero con ganas de seguir mejorando y adquiriendo confianza", comentó Leiva, agregando que en la UC están "con ganas de que sea domingo, jugar el partido e ir con mentalidad ganadora por los tres puntos".