Fernando De Paul espera lo mejor de Universidad de Chile: "No fueron los resultados que nosotros esperábamos"

Universidad de Chile fue parado en seco luego de golear a Unión La Calera por 4-1 con dos empates a uno consecutivos frente a Huachipato y Deportes La Serena, algo que lo han alejado un poco de la punta del Campeonato Nacional que recién comienza la segunda rueda de la temporada.

Para el capitán Fernando De Paul es momento de hacer autocrítica y enfocarse en lo que viene. "Lógicamente no fueron los resultados que nosotros esperábamos, que nosotros queríamos. El partido con La Serena creo que en el primer tiempo fueron superiores a noostros, esperaron los errores que podíamos cometer", dijo.

El portero, sin embargo, sintió una mejora para la segunda mitad. "Yo creo que si hubiéramos convertido un par de minutos antes el resultado capaz que era un triunfo. Sacamos cosas que hay que corregir, cosas que hay que sostener pero no nos puede pasar el seguir siempre arrancar desde atrás en el resultado", puntualizó.

Ahora se enfoca en los retos que vienen para los azules, que ahora deben enfrentar a Unión Española. "Si cada uno de nosotros ponemos nuestra mejor versión y pensamos no más allá que el próximo partido, vamos a conseguir los resultados que nosotros necesitamos y queremos, como pasó con Calera, un equipo que viene muy bien, que viene bien desde hace varios años, fuimos a su cancha y ganamos muy bien".

De Paul solo piensa en los hispanos a pesar que luego vendrá el Superclásico ante Colo Colo. "No vamos más allá de que si ganamos nos ponemos arriba, que si empata el otro. No, no. Tenemos que pensar en nosotros. Obviamente desde el comienzo sabemos que debemos pelear el título porque el club lo exige de esa manera. Necesitamos resultados grupales. La sensación que hay en el grupo es muy buena y motiva a seguir día a día", manifestó.