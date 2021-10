Ante la imparable ola de reacciones que generó una entrevista en la que aparecía con el rostro prácticamente desfigurado por unos supuestos retoque estéticos, ahora Ricky Martin salió a explicar qué fue lo que realmente le pasó en la cara.

Su versión la entregó por medio de un video que grabó en Tik Tok y que luego compartió en el resto de sus redes sociales oficiales.

"Que estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados. Preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara. Tengo líneas, bótox", partió indicando el puertorriqueño.

Y luego aclaró que "si me pongo bótox, si me pongo fillers, se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder".

Pero el popular cantante tiene una teoría sobre lo que sí pudo haber ocurrido: "ese día, el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitamina y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel, donde yo simplemente me inflamé".

"Pero fuera de eso, pues fue un día normal. Eso sí, no quise cancelar las entrevistas con todo e inflamación. [Ojalá] lo hubiese hecho, para no estuviese yo hoy teniendo que hacer este video", lamentó también.

El cierre vino de la mano de un mensaje de calma para sus seguidores. Ricky Martin aseguró que "insisto, mi vida está normal. Estoy muy saludable. Los conciertos están de Puta madre y seguiremos trabajando fuerte".