La polémica entre los dos exponentes de la música J Balvin y Residente está lejos de terminar, luego de que el integrante de Calle 13 le respondiera con un video al cantante de "Ginza".

El conflicto entre ambos volvió a encenderse luego de que Balvin compartiera en sus redes sociales su nueva línea de ropa en donde incluye imágenes de Hot Dogs, término que utilizó el cantante de "Atrévete te te" para referirse al artista colombiano, señalando "Es como si un carrito de 'hot dogs' se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín".

Todo esto debido a que al cantante de "Tranquila" se molestó por las nominaciones de los Latin Grammy y la falta de artistas urbanos en las categorías. Escribiendo en Twitter: “Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir todos, porque somos un movimiento”.

Pero la polémica nuevamente agarró fuego durante los últimos días y Residente utilizó sus redes sociales para emplazar a J Balvin. "José (J Balvin) , vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Entonces, me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te [asustes] porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti", comenzó explicando en su red social el artista.

"Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad", expresó Residente.

"Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes Respeto tu opinión. ¡Qué más falso escribirme una p***** por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno. Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú".