Los premios Emmy son la premiación anual a la excelencia, en relación a la industria de la televisión estadounidense y la 73° ceremonia de premiación de los Emmy 2021 se realizará este domingo 19 de septiembre.

Desde el Microsoft Theater en el centro de Los Ángeles California y este año se realizará con medidas sanitarias pero con mayores libertades que en 2020.

Serán dirigidos por el comediante Cedric the Entertainer, quien cumplirá el rol de host y anfitrión de la noche de premiaciones.

Las series con más nominaciones son en mi primer lugar con 24 nominaciones,The Mandalorian y The Crown, seguidas por WandaVision con 23, El Cuento de la Criada con 21, Ted Lasso con 20, Lovecraft Country con 18, Gambito de Dama con 18 y Mare of Easttown con 16.

Entre las celebridades que asistirán para presentar las diferentes categorías sean Kate Beckinsale, Sarah Paulson, Amy Poehler, Billy Porter, Kaley Cuoco, America Ferrera, Seth Rogen, Mindy Kaling y Wilmer Valderrama.

Además la actriz chilena Ingrid Cruz, quien reveló que fue elegida como jueza honoríficainvitada por la Academia Internacional de Televisión para estar presente este 2021.

A continuación, te contamos más detalles del evento.



Premios Emmy | ¿Cuándo es, horario y dónde VER EN VIVO?

La ceremonia internacional será este domingo 19 de septiembre en el Microsoft Theater, ubicado en el centro de Los Ángeles California.

La alfombra roja se puede comenzar a ver en vivo a las 17:00 hrs a través del canal E! Entretaiment Latinoamerica. Pero los premios comenzarán a las 21:00 hrs y se transmitirán por TNT y en TNT series con el idioma original.