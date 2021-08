La reconocida modelo y presentadora argentina Carolina Pampita Ardohain reaccionó a la noticia que impactó al espectáculo nacional y trasandino este viernes. Eugenia China Suárez y Benjamín Vicuñña, una de las parejas más conocidas y estables del espectáculo, confirmaron el fin de su relación.

El comunicado oficial llegó desde la cuenta de Instagram del actor de Demente. Sobre la situación, su ex pareja y madre de cuatro de sus hijos fue consultada por el medio trasandino Lam en donde señaló: “Ya saben que no hablo del tema. No tengo nada que decir. Hasta luego", fueron las palabras de Pampita.

Durante la jornada de este viernes, el actor nacional sorprendió a sus seguidores al compartir una historia en donde comunicaba el quiebre de la relación sentimental con la trasandina con quien tiene dos hijos, Magnolia y Amancio.

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos".

"Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias", concluyó el mensaje que compartió el actor.