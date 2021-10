La animadora del matinal Buenos Días a Todos, Carolina Escobar, desmintió los dichos de Pamela Díaz en Me Late en donde señaló que le habían informado que ella junto a Gonzalo Ramírez habían pedido la salida de María Luisa Godoy del espacio.

"Me contaron que la pareja de animadores, Gonzalo Ramírez y Carola Escobar, fueron a pedir la renuncia de María Luisa Godoy, pero me lo contaron... Me lo contó alguien muy importante, que no puedo decir el nombre", señaló "La Fiera" en el programa de TV+, mientras se referia al sorpresivo término de su programa "Mochileros" en el canal público.

En conversación con el medio TiempoX, la periodista desmintió los dichos de su ex compañera de canal. "Son rumores y nada más, porque de verdad no hay asidero detrás de eso".

Asimismo agregó: "Es una pena, una pena que teniendo tanto qué aportar, tanto por lo cual trabajar en nuestro país a través de las comunicaciones, nos concentremos, a veces, en cosas que creo que si no hay una fuente real detrás y pueden llevar a generar malas ondas innecesarias", expresó al medio.