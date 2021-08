Naya Fácil revela que recibió multa tras hablar sobre fiestas clandestinas en Bienvenidos: "Se supone que no tengo que hablar de esto"

La influencer Naya Facil estuvo presente en el programa online “Sin Editar” que conduce Pamela Díaz, en donde reveló que fue multada tras su participación en el matinal “Bienvenidos” en donde se refirió a las fiestas clandestinas.

Recordemos que la joven fue detenida en mayo pasado tras participar en una reunión clandestina en Viña del Mar.

En el espacio de “La Fiera”, Naya comentó que le llegó una multa. “Por detenerme cuando yo andaba carreteando allá en el mar, a todos mis amigos nos multaron”.

Sobre su participación en la nota del matinal de Canal 13 comentó: “Y eso fue por la entrevista que le di a Canal 13, yo hablando de las fiestas clandestinas, pasaron como dos semanas y me llegó la multa y yo diciendo en Canal 13 ‘no, yo no pienso pagar nada’, y me llegó”.

La joven explicó que le llegaron los documentos y allí salían sindicada su participación en televisión hablando sobre la multa y su deseo de no pagar.

“Nos prohibieron decir cosas. Y yo altiro sanguchito de palta. Se supone que no tengo que hablar de esto”. reveló.

“Yo dije: ‘igual nomás nos ponemos a barrer, el problema es que hay que hacerlo en viña”, comentó.

La multa asciende a 300 mil pesos por persona, según reveló la joven.