María Luisa Godoy no para de reírse tras respuesta de deslenguada entrevistada

Una divertida situación ocurrió en el matinal de TVN Buenos Días a Todos que tuvo como protagonista del chascarro a la conductora del espacio María Luisa Godoy.

Todo ocurrió mientras se comentaba sobre las celebraciones de las Fiestas Patrias que se realizarán este fin de semana, en ese contexto mientras se realizaba una nota en vivo en el terminal sobre la gente que abandonan la capital para las fiestas.

La Sra. Jeannete quien se encontraba en el lugar esperando el bus habló con el matinal de TVN y realizó un comentario que impactó a los panelistas del espacio.

La señora compartió con el programa su receta para "pasar la caña" tras las celebraciones, que consiste en dos huevos, limón y merkén.

Sin embargo, nadie esperaba la explicación que venía después luego de que María Luisa le preguntará el nombre de la receta. “Huevitos a la pera”, respondió Jeannete. “No preguntes más”, señaló Gonzalo Ramírez.

La mujer explicó como se realizaba. “Se come el plátano primero y después se comen los huevos. Esos son los huevitos a la pera”, para sorpresa de María Luisa quien no pudo contener la risa. "ídola", le señaló. "Te dije que no preguntaras", comentó Ramírez.

“Los jefes están llamando al teléfono rojo, que ni le cuento”, señaló la animadora.