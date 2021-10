El programa Los 5 Mandamientos tendrá este miércoles como invitados a Rafael Olarra y Lucila Vit, para conversar de los más diversos temas con Martín Cárcamo, incluyendo las complicaciones que tuvo la modelo fit para quedar embarazada.

La modelo y el ex futbolista se conocieron en pantalla en ESPN y fueron amigos durante años sin mayores intenciones amorosas. Pero todo cambió cuando Lucila publicó en Instagram una foto tras terminar su relación con Lucas Passerini, y eso coincidió con que Rafa había terminado con Natalia Mandiola.

"Yo estaba viviendo un momento triste. Él se dio cuenta de que en la foto puse 'acuérdense de ser felices' pero en verdad yo estaba súper mal", comenta Lucila.

Entonces, Olarra aprovechó de hacer su jugada, le envió un mensaje y retomaron el contacto.

"Cuando yo veo esta foto y noto que no está diciendo la verdad, ese fue el gatillante", confirma Rafael.

Vit complementará indicando que "pasamos mucho tiempo hablando por teléfono, yo lloraba y él me decía '¿cómo estás, Lu? ¿cómo te sentís hoy? Y yo le decía 're mal, pasó esto, te llamo', y tres horas hablando".

Y ahora, tras menos de un año de relación, tendrán a su primer hijo juntos, y hablarán del embarazo por primera vez en el programa de Canal 13, incluyendo las dificultades que tuvieron para concebir.

"Yo tenía muy bajo porcentaje de grasa por ser gimnasta y bailarina, entonces cuando hablé con el médico me dijo que iba a tener que tener paciencia, tal vez esperar, porque es un tema complejo. Quizás más adelante congelar óvulos", sincera Lucila.

Al mismo tiempo, confiesa que "me bajoneé un poco (...) Como me daban malos pronósticos los médicos, primero en Rosario y después acá, yo decía 'bueno, si no, no importa', 'no, tratamientos no', casi siempre negándolo. Pero adentro mío explotaban las ganas de ser mamá".