La reconocida cantante y actriz mexicana Lucero, no pudo ocultar su asombro ante la presentación del imitador chileno de Miguel Bosé, Paulo Rojas, quien deslumbró sobre el escenario de El Retador que transmite Televisa.

Rojas también se hizo conocido en nuestro país tras su destacado paso por Yo Soy durante el año 2020, tras su paso por la competencia de CHV, el intérprete viajó al país de Norteamérica para continuar con su carrera.

Luego de interpretar la canción "Amante Bandido", el jurado quedó visiblemente sorprendido debido al parecido del cantante chileno con el artista español. “Cuando salió al escenario Miguel Bosé yo dije ‘¿Es Paulo o Miguel Bosé‘”, comentó Lucero, quien luego agregó: “Eres igual. Yo toda mi vida he sido fan de Miguel Bosé, siempre lo he seguido, desde que tenía 12 años. Y es que yo te veo en tu cápsula y no te pareces a Miguel, ahora te veo acá y eres Miguel Bosé. O sea increíble”.

El jurado del espacio está compuesto por la cantante de "Tácticas de Guerra", Manuel Mijares e Itatí Cantoral, la última se puso de pie para aplaudir su presentación y señaló: "Es extraordinario. Eres Miguel Bosé. Diez puntos máximos”.

Mijares agregó: "A mí, la verdad me encantó. Me pareciste igualito”.

Revisa la presentación de Paulo Rojas a continuación.