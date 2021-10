Kimtesu no Yaiba | ¿Cuándo y dónde ver los capítulos de Demon Slayer: Mugen Train?

En diciembre de este año se estrena la segunda temporada de “Kimtesu no Yaiba”, la serie de anime basada en el manga del mismo nombre, que cuenta la historia de Tanjiro, un joven que en la primera temporada emprende un viaje para buscar una cura a la maldición de su hermana y vengar a su familia asesinada por un demonio.

La segunda entrega se enfocará en el octavo arco del manga, Entertainmetn District, con la historia de Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, quiénes ayudarán a Tengen Uzui a buscar a sus esposas desaparecidas.

Pero, para entender la temporada dos de la serie es fundamental haber visto “Demon Slayer: Mugen Train”, película que sigue los eventos de la primera parte, en la que el protagonista y sus amigos unen fuerzas con un poderoso espadachín para combatir a los demonios que viajan en un tren en movimiento.

Si no las has visto, no te preocupes, porque dentro de pocos días se estrenará la cinta dividida en capítulos con material exclusivo.

¿Cuándo y dónde ver los capítulos de Demon Slayer: Mugen Train?

Este domingo 10 de octubre se estrena el primer capítulo de un total de 7 episodios basados en la película “Demon Slayer: Mugen Train”, con material nunca antes visto.

En la Comic-Con de Nueva York, Crunchyroll lanzo un reel promocional que adelanta nuevos detalles de “Demon Slayer: Mugen Train – La Serie”. En concreto, será historia alterna que revelará qué hizo Rengoku tras abandonar la reunión de cazademonios.

Los capítulos estrarán disponibles a partir de este domingo en Funimation y Crunchyroll.

Horarios según país :

- 18:15 en España

- 11:15 en México

- 11:15 en Colombia

- 12:15 en Chile

- 13:15 en Argentina





ver también DC Fandome lanza épico trailer