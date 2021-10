Una triste noticia sacude a la gran pantalla, James Michael Tyler, mejor conocido por su papel recurrente en la icónica serie Friends, como el manager de Central Perk y eterno enamorado de Rachel Green, Gunther, murió este domingo por la mañana luego de una batalla de años con el cáncer de próstata en etapa 4 que padecía.

El actor hizo público su diagnóstico de cáncer en junio de este año durante una entrevista con Craig Melvin de Today. "En septiembre de 2018, me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado, que se había extendido a mis huesos", señaló en aquella oportunidad.

El cáncer había sido descubierto durante un examen físico de rutina cuando tenía 56 años. Asimismo señaló que el cáncer había provocando fracturas en los huesos y tumores en la columna vertebral, por lo mismo no pudo estar presente en la reunión del elenco de Friends este año y solo se contactó de manera virtual.

"No quería que fuera como, 'Oh, Gunther tiene cáncer', ¿sabes a qué me refiero?" le dijo a Melvin. Cuando se le preguntó si alguno de sus antiguos compañeros de reparto conocía su pronóstico, Tyler respondió: "Sí ... David Schwimmer se ha comunicado conmigo a través de Instagram, los productores están al tanto [y han estado] al tanto durante mucho tiempo".

Tyler apareció en 148 episodios de Friends, como el administrador de la cafetería en donde se reunían los protagonistas y participó en distintas historias de la trama; su personaje fue el responsable de decirle a Rachel que Ross la había engañado; le dio trabajo a Joey cuando lo necesito y le declaró su amor a Rachel en el último capítulo de la serie.