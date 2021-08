La animadora de televisión Francisca García-Huidobro reveló que participó en un casting para integrar el nuevo programa de Mega “Pecados Digitales” y alabó la respuesta que recibió del canal, a pesar de no quedar.

En conversación a través de un live de instagram junto a Karla Constant, la conductora de Cómplices, se refirió al nuevo proyecto de Mega que será conducido por Javiera Contador.

“Sé de lo que trata, porque yo hice el casting y no quedé, para que nadie ande diciendo que: ‘La hueona se quebró’, no, mentira, no quedé. Y es un programa de farándula”.

Asimismo, agregó que el espacio tiene que ver con: "Aquello que tú piensas que no debes hacerte cargo, porque está en tu teléfono y lo olvidaste. Ese tweet, esa foto de Instagram, ese romance que olvidaste y no te quieres hacer cargo, por eso se llama ‘Pecados Digitales".

La animadora confesó que le hubiese gustado participar y aprovecho a referirse a la actitud que tuvo el canal con ella para decirle su decisión.

“Quiero decir públicamente que agradezco la decencia y la educación que tuvo Mega en convocarme y en después contarme quién era yo, porque los canales suelen tener esta falta de respeto de llamarte, después no decirte nada y después tu ver el programa al aire“.

Señaló que se encuentra agradecida por quienes la llamaron para participar en la audición. “Me convocaron y después me informaron que después yo no había quedado”, cerró.