El cantante de IKON, banda de K-pop acaba de sorprender a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales que está próximo a casarse y que además se convertirá en padre.

En su cuenta de Instagram el joven realizó un extenso post compartiendo a situación con sus seguidores.

"Hola, soy Bobby de iKON. Tengo algo que decirles a todos hoy, así que les comparto esta carta después de pensarlo mucho", comenzó señalando el artista.

Tras eso anunció su compromiso y la llegada de su hijo en las próximas semanas. "Prometí casarme con la persona que amo. Y seré padre en septiembre. Estoy feliz de dar la bienvenida a un nuevo miembro a mi familia, pero lo siento más por mis fans que se sentirán confundidos por esta repentina noticia".

Asimismo, el artista reveló que no sabía en que momento compartir la noticia. "Debí haberte dicho esto antes y lamento la demora en compartir esta noticia, ya que estaba muy preocupado por esto".

"Siento un gran sentido de responsabilidad porque siento que estoy presionando mucho a las personas que siempre me han ayudado y apoyado con todo su corazón".

"Pido disculpas sinceramente a quienes se sientan heridos o confundidos por esto".

Bobby además agregó: "Para mis compañeros, fans y padres de iKON, las personas que han dado forma a mi vida y me han convertido en una persona necesaria en este mundo a pesar de que me falta, me esforzaré por convertirme en una persona que no los avergüence a todos, a sé una persona de la que puedas estar orgulloso".

"También haré todo lo posible para no convertirme en una distracción para nuestros fans y los miembros de iKON que están esperando las actividades de iKON", concluyó señalando.