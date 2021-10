En Me Late el periodista habló sobre su relación con su compañero de panel y entregó detalles del término.

En un nuevo capítulo de Me Late Prime el periodista Andrés Caniulef se refirió al quiebre de su relación con su compañero de panel, el también periodista Sergio Rojas, en donde indicó como causal del quiebre un ataque de celos.

Todo comenzó mientras en el panel conversaban sobre los distintos famosos que han encontrado el amor en el último tiempo. Tras esto, Pamela Díaz les preguntó sobre a Sergio Rojas y Andrés Caniulef sobre la relación de ambos ya que ha sido consultada por sus seguidores.

"¿Qué le digo a la gente?, preguntó La Fiera, a lo que Rojas respondió: "Hoy día me peguntaron y dije 'lo único que puedo decir es que Andrés se va en su auto y yo me voy en el mío".

La conductora consultó si era verdad que el quiebre se había producido por un "ataque de celos" de él, lo que el conductor de "Que te lo digo" negó.

Sin embargo, Caniulef irrumpió señalando: "Él tuvo un enamoramiento, pero después, todo eso lo empañó con un ataque de celos que es inentendible”, explicó.

“Un nivel de posesión, pero enfermizo. Y la verdad es que mata cualquier posibilidad, cualquier opción”, agregó.

Tras esto, los panelistas comentaban que mientras Rojas estaba de vacaciones lo "vigilaba" para saber con quien estaba el comunicador. "Me vigilaba con Lucho (...) pero si tenía un informe de la hora en que me iba, con quien me iba".

"Yo supe una vez con quien te ibas porque el guardia me informó", contestó Rojas. "Duraron menos que Mochileros", respondió entre risas Pamela.