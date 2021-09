La actriz argentina Eugenia China Suárez se cansó de los rumores sobre su separación de Benjamín Vicuña y utilizó sus redes sociales para desmentir algunos hechos que se han comentado en los medios.

Hace algunos días el actor nacional compartió un mensaje en su cuenta de Instagram confirmando el quiebre con la protagonista de Casi Ángeles, tras esto algunos medios informaron sobre la supuesta infidelidad de la trasandina con el cantante Wos, lo que ella ya desmintió y para luego salir a la luz un supuesto romance del protagonista de Demente con una mesera, el cual el también negó.

Sin embargo, los rumores no han cesado y ahora ha sido la propia China, quien cansada de los comentarios salió a enfrentar la situación visiblemente molesta.

“¡Cómo rompen los huevos que no tengo! Con ‘la moza que me escribió’. No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió o no. No tengo ni idea”, comenzó en una historia publicada en instagram.

“¡Paren ya! Por favor, dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por muchas otras cosas, más simples, no tengo idea…”,

“Nos queremos un montón, está todo bien. Nos separamos bárbaro, aunque eso no venda. Pero córtenla ya, por favor. Es agotador", concluyó señalando en el registro.