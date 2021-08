Aries (marzo 21 - abril 20)

Un amigo o amiga del pasado o un antiguo amor pueden ponerse en contacto contigo, lo que probablemente te cause una conmoción emocional No cierres la puerta sin dar la oportunidad de explicar sus razones y sus actitudes contigo. Te compensará.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Todo lo casero o lo relacionado con la tierra y la naturaleza te van a hacer sentir hoy en tu sitio, en el lugar perfecto, en el que mejor te encuentras porque estás en conexión con lo que te da fuerza para mirar todo con perspectiva positiva.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Atiende a lo que te diga alguien de la familia que se siente algo defraudado o defraudada con lo que has hecho, con una actitud poco empática o generosa. Puede que tu hayas tenido malos momentos, pero los demás también y eso debes tenerlo presente.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

No saltes a las primeras de cambio si alguien dice por las redes sociales algo con lo que no estás de acuerdo, al fin y al cabo y por mucho que lo creas, lo importante es lo que hagas, no lo que digas de una manera virtual que muchas veces es solo apariencia.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Intentas dar un buen consejo a un hijo o a otra persona de la familia, pero quizá notes que no quieren escucharte y eso es porque quizá se han acostumbrado demasiado a actuar sin pensar. A pesar de todo, debes insistir en la comunicación.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Encuentras una buena excusa para no hacer algo que no te apetece mucho e incluso tu pareja te ayuda a ello porque está de acuerdo contigo. Ese apoyo va a ser muy importante para ti porque te dará la visión de que realmente formáis un equipo.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No te extrañe si hoy alguien te pide una ayuda que significa, de alguna manera, dejar de lado tus vacaciones o tu tiempo libre, al menos por un rato. Debes hacerlo sin pensarlo dos veces, ya que te darás cuenta de que esa solidaridad es algo importante.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

La imaginación es buena y visualizar lo que deseas no tiene porqué ser algo negativo siempre y cuando sea algo tangible y no un imposible. De lo contrario solo vas a tener frustración. Pon los pies en la tierra y controla todo lo que sea desmedido.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Consigues llegar a esa persona o a ese lugar que te había apetecido tanto y que habías soñado durante mucho tiempo. Vas a disfrutar de cada momento que pases con ella o en ese sitio. Tu mundo se expande y se convierte en algo mucho más agradable.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Un familiar te puede achacar demasiada lentitud a la hora de tomar una decisión que implica algo material, de hacer tu trabajo o incluso en tu vida privada. Pero es tu manera de abordar el asunto, sin precipitarte, y así se lo debes hacer comprender.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Te gustaría que ciertas cosas fueran como antes, pero eso ya no es posible, así que es mejor que intentes disfrutar de lo que tienes, del presente, que tampoco está nada mal si sabes sacarle todo lo que te ofrece. Hoy alguien te lo hará ver con claridad.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Recuperas un espacio que tenías en algún círculo social y que habías dejado de tener por las circunstancias. Eso te lleva a charlas interesantes y tener muy buenos ratos con alguien con quien te llevas muy bien. Vas a estar de muy buen talante para socializarte.