El presidente de la comisión de Constitución explicó por qué no se puede apurar el trámite del cuarto retiro

A partir de las 15:00 horas de este miércoles se retoma el debate por el cuarto retiro en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En este contexto, el presidente de la entidad, el diputado Marcos Ilabaca, explicó los pasos a seguir de la iniciativa que permitiría el retiro total de los ahorros previsionales, señalando que los proyectos tendrán algunas demoras debido al calendario legislativo.

Según explicó Ilabaca, el calendario se mantiene tal cual lo estipulado. “Muchas personas me han preguntado ‘diputado, ¿por qué no se discute inmediatamente la próxima semana?’, porque lamentablemente la próxima semana es semana distrital y este no es un proyecto que tenga urgencia”.

“Yo no puedo citar a una sesión en una semana donde los diputados se encuentran en sus territorios, reglamentariamente no me es posible”, argumentó el presidente de la comisión de Constitución.

Y consultado sobre el trámite, Ilabaca se mostró esperanzado que los proyectos avancen, debido a que es una iniciativa muy alabada en la ciudadanía.

“Esperamos tener una muy buena conversación y discusión respecto a este proyecto porque es algo que hoy día, los chilenos y las chilenas están esperando con ansias, día a día nos llaman y nos escriben personas que quieren que esto se tramite rápidamente”, concluyó Ilabaca.