La selección chilena tendrá un compromiso más en lo que resta de este año 2021 tras cumplir con sus compromisos en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 este mes de noviembre, en el que tendrán que disputar dos partidos de carácter vital contra Paraguay y Ecuador.

Según reportes de prensa desde El Salvador se anunció un partido amistosos contra los centroamericanos, algo que dio a conocer el medio El Gráfico. El compromiso será el 11 de diciembre en partido que está por disputarse en el estadio Banc of California, algo que confirmó el propio promotor del encuentro.

"Todo está ya planificado, no quiero entrar en detalles en el tema del contrato, si ya está firmado o no y sobre otras cosas alrededor de ello, lo cierto es que estamos trabajando por ahora en el tema de los precios, ya los estadios están listos tanto el BBVA en Houston para el juego ante Venezuela y el Banc of California de Los Ángeles para el juego ante Chile del 11 de diciembre, no hay más estadios que esos", dijo Eduardo Beltramini de la Promotora AGM.

Los jugadores que militan en Europa difícilmente podrán estar en este amistoso. (Foto: Agencia Uno)

Será una buena oportunidad para que Martín Lasarte pruebe piezas nuevas en la Roja pues por tratarse de unos días en lo que no está establecida una fecha FIFA, difícilmente permitirán que sean nominados jugadores que militan en Europa.

Queda por ver si la selección chilena tendrá otro compromiso durante el último mes del año de cara a la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas en la que se recuperaron fuerzas luego de haber vencido con contundencia a Paraguay y Venezuela en la más reciente triple jornada.