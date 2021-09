Daniel Guerrero, ex líder de la banda La Sociedad, lanzó un single en homenaje al ex futbolista de Colo Colo y la selección chilena, Carlos Caszely.

¡Temazo! Ex líder de La Sociedad lanza single en homenaje al Chino Caszely: "Mi corazón se aceleró"

Este lunes el músico chileno Daniel Guerrero, ex líder de la banda La Sociedad, lanzó su último single llamado "Gol de Caszely", en homenaje al ex futbolista de Colo Colo y la selección chilena.

Es una composición nostálgica, pero festiva de los años de éxito del goleador chileno, desde la mirada del propio Guerrero en su infancia.

Tras enterarse, Carlos Caszely comentó: “Cuando me contaron que Daniel estaba escribiendo y musicalizando un tema para mí, dije: ¿Me iré a morir? Ya que en este país no es normal un reconocimiento en vida. Mi corazón se aceleró de lo contento y de lo alegre que me sentí”.

Mientras el ex líder de La Sociedad, señaló: “Gol de Caszely habla sobre la ilusión de niños y niñas que sueñan con conocer a sus ídolos. De padres que transmitieron a sus hijos el amor por el fútbol. Incluso de adultos que se emocionan al ver a sus futbolistas favoritos".

Luego, reveló: "Yo tuve la fortuna de conversar con Caszely 30 años después y ese hito no solo significó el punto de partida de la creación de este tema, sino que también me permitió conectarme con esa inocencia, y con el recuerdo y la importancia de este rito”.

“Después de tantos meses encerrados, de partidos suspendidos y sin público en los estadios, me gustaría que este tema pudiese traer alegría y el deseo de disfrutar de las cosas sencillas y simples de la vida”, finalizó.