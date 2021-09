Maxi Falcón: "Me parece raro que no haya ningún jugador de Colo Colo en la selección"

Este lunes Martín Lasarte, técnico de la selección chilena, dio a conocer la lista de convocados para la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

En la nómina no apareció ningún jugador de Colo Colo, lo que le extrañó a Maximiliano Falcón, defensor albo. "En lo personal me parece raro, porque el club es puntero y ha mostrado buenos valores para que alguno esté en la selección, pero el técnico tendrá su librito para sus gustos de jugadores. Pero bueno, son formas de pensar", señaló en Radio ADN.

El zaguero uruguayo además se refirió a su presente en Colo Colo y repasó su experiencia en Chile desde que llegó, cuando el equipo peleaba por no descender: "Mucha gente me dijo que el club estaba mal, pero lo tomé como un reto. No lo dudé por un segundo, porque era una gran oportunidad jugar en un equipo grande"

"Fue una temporada atípica, pero este año nos marcamos un objetivo que era ser campeón, primero de la Copa Chile, se logró, y ahora vamos por el campeonato", añadió.

Falcón dice que aprendió luego de la pelea que protagonizó frente a Universidad Católica: "Lo que pasó sirvió para aprender, soy chico. Esta bueno que pasen esas cosas para que uno se dé cuenta", y dice que una conversación con Gustavo Quinteros le ayudó mucho: "Mejoré un poco en no hablar tanto con los árbitros y los rivales. En eso he mejorado muchísimo, estar un poco más serio en el campo".

Incluso estuvo cerca de volver a Uruguay, cuando no tenía minutos en el equipo titular: "Lo de Uruguay era para jugar, pero hablé con Gustavo y me dijo que era importante para el plantel. Además, se analizó por temas personales, mi mujer tuvo a nuestro hijo prematuro y se complicó".

Por otra parte, Falcón también recordó sus primeros años en este mundo: "Tuve una infancia complicada con mi madre y mi hermano chico. Me puse a trabajar con un novio de mi mamá como albañil, pero más que nada era para darle un poco de plata a mi madre, y me quedaba algo para ir al ciber y jugar juegos. También era para que mi hermano pudiera comer y siguiera creciendo fuerte".

Acerca de los hinchas que lo felicitan en la calle, comentó: "Ayer fui al Parque Arauco, fuimos a comer, había un muchacho de Colo Colo y se arrodilló a besarme los zapatos, me sorprendió es una locura. En la calle siempre son 50 fotos, pero es lindo que demuestren el cariño".

Finalmente, en cuanto a la lucha por el título, indicó: "Más allá que le hayas sacado varios puntos a los rivales directos, no se garantiza nada. Se va a saber con certeza en unas tres o cuatro fechas más quiénes van a pelear por el campeonato".