La selección chilena sigue trabajando intensamente para la última jornada de la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja cierra su participación enfrentando a Venezuela, donde será vital conseguir los tres puntos para seguir en carrera.

Martín Lasarte ha tenido que pasar de todo al mando del elenco nacional. El técnico ha sufrido con las lesiones, con lo problemas para traer jugadores como ocurrió con Ben Brereton Díaz y Francisco Sierralta en los duelos de septiembre, pero también ha tenido que enfrentar las críticas por sus nóminas.

Más allá de los nombres que ha convocado para representar a Chile, un rumor fue tomando cada vez más fuerza. El último en tocar el tema fue Carlos Caszely, quien en conversación con Radio Infinita, aseguró que hay representantes manejando las listas de la Roja.

"Cambiar al empresario que lleva a los jugadores a la selección, por ahí va el tema. Hay un técnico, pero también hay un empresario que lleva jugadores", fueron los dardos que lanzó el rey del metro cuadrado, reviviendo la polémica.

Martín Lasarte se aburrió de las críticas y aseguró que los representantes no tienen nada que ver en sus nóminas. Foto: Agencia Uno

Pero este miércoles, en la previa del choque ante Venezuela, Martín Lasarte atendió a los micrófonos en conferencia de prensa y golpeó la mesa. El técnico se sinceró ante las críticas por la supuesta intervención de los representantes y dejó en claro que nadie se mete.

"Tiene el derecho a pensarlo y más por quién lo está hablando", dijo reconociendo a Caszely. "Esa situación no existe. Me podré equivocar, pero no hay ninguna particularidad. De hecho no conozco casi en ningún caso quién los representa, me he enterado más por la prensa o comentarios que por la realidad", explicó Machete.

Pero eso no fue todo, ya que Lasarte recalcó que no existe forma de que agentes presionen por poner a sus jugadores en la Roja. "Puede ser cuestión de error, de no apreciación de otros futbolistas, pero en ningún caso hay una particular de traer a uno porque es de este y no al otro. No hay nada más alejado de la realidad".

Con esto, Machete busca ponerle punto final a una discusión que se instaló al no ver nombres con mejor presente que algunos convocados. ¿Te deja conforme su respuesta?

