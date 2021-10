Martín Lasarte no la ha tenido fácil en la previa de la tiple fecha de octubre por las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El DT nominó a 27 jugadores considerando la ausencia obligada de Arturo Vidal ante Perú por acumulación de tarjetas amarillas.

Con el listado publicado, la Roja sufrió las bajas de Eugenio Mena, Eduardo Vargas y Bastián Yáñez por lesión. Lasarte convocó de emergencia a Nicolás Díaz, Joaquín Montecinos y Ángelo Sagal. Como si fuera poco, Francisco Sierralta finalmente no viajó, también por una lesión, y Charles Aránguiz llegó recién hoy con alertas de problemas físicos.

Así las cosas una pregunta rondó: ¿por qué Lasarte convocó sólo 27 jugadores y no echó mano a más alternativas? En el caso de Bolivia, César Farías llamó a 53 futbolistas y en Perú Ricardo Gareca hizo lo propio con 30.

“Hacer referencia a los jugadores que no están no me gusta, todos saben lo que el futbolista siente, todos tienen derecho a pensar en que deberían estar. En el caso de Iván Morales, él estuvo en la triple jornada donde no estaban Ben Brereton y Alexis Sánchez. Ahora ellos sí están, pese a que no está Vargas. Y hemos recuperamos a Felipe Mora que ha crecido. Esa es la explicación, no hay nada en particular, sólo pensamos que para este momento los elegidos son los que creemos que están mejor”, dijo Lasarte.

Machete agregó que “la dificultad la transmiten los reservados del exterior. Del medio local podemos nominar más. Dado el poco tiempo, nos volcamos a los del exterior. Si tenemos dificultades, suspendidos, lesionados, citaremos más del medio local”.

El DT de la Roja complementó: “entiendo que desde el punto de vista del periodismo o el público o redes sociales haya jugadores que son considerados seleccionables, no sólo Leonardo Gil. No me gusta hablar de los que no están. Tenemos un montón de jugadores del medio local analizados semana a semana. Entiendo que es un momento delicado, creo que es para jugadores con otro recorrido, que juegan en otras ligas con otros requerimientos. A excepción de Argentina o Brasil, el ritmo sudamericano no es lo mismo. Eso no los inhabilita, han estado en microciclos, citados, en partidos. Quizás mi valoración es distinta a la de ustedes y nada más”.

Asimismo abordó el regreso del delantero Felipe Mora, quien no fue considerado en la triple fecha pasada contra Brasil, Ecuador y Colombia, pero si es opción ante Perú, Paraguay y Venezuela.

“Me pareció que otro estaba mejor que él (Felipe Mora). Yo que sé, error o acierto, eso me pareció. Y ahora Mora está mejor que el otro. Se trata de nominar al que creemos que está mejor en una serie de circunstancias. De repente un jugador hay que asociarlo con otro, el ritmo en el que juega, hay un montón de cosas. Pero eso no limita a nadie, tenemos un montón de jugadores del medio local, hay unos que repiten, como Marcelino Núñez porque vemos que se asocia bien a un jugador de selección”.

