Claudio Bravo ha puntualizado que la falta de actividad de carácter oficial en Betis no complica su presencia en la selección chilena, en un año complejo con ocho fechas por jugar en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar.

El arquero chileno no ha sumado minutos en pretemporada ni en el debut en La Liga, que tuvo al portugués Rui Silva a cargo de la potería andaluza. Pero al mismo tiempo, Bravo envía un mensaje de optimismo para lo venidero.

Así lo reveló José Luis Villanueva en ESPN. El Beckham Chileno sacó a la luz una conversación con Capitán América, donde le explicó cuál es su condición y lo que tiene proyectado para su último año de contrato en el cuadro de Manuel Pellegrini.

"Hablé con él en la previa del partido con Almería, un amistoso. Después vino Roma y el partido de ahora (1-1 con Mallorca). Y me dijo: 'No jugaré porque llevo tres días y llegaré al campeonato con 10 a 12 días de entrenamiento. No voy a jugar, pero el titular voy a ser yo", es el diálogo que desclasifica el ex delantero de la UC.

Claudio Bravo aseguró que terminará siendo titular en el Betis, por sobre la presencia de Rui Silva

Villanueva compartió camarín con Bravo en la selección chilena que jugó el Sudamericano Preolímpico en 2004. Por eso, el ex goleador confía en su palabra. "Claudio Bravo va a ser el titular, lo va a pelear como todo el mudno, pero ya está conversado", sentencia.

Consultado sobre si la resolución de la titularidad de Bravo en el Betis incluye todas las competencias, ya que el elenco andaluz jugará la Europa League y la Copa del Rey además de La Liga, Villanueva optó por la cautela.

"Yo no soy periodista asi que no estoy con la otra pregunta. Lo que me da (escribe), perfecto) y es que va a jugar. Esto es lo que he hablado con él", confirmó el ex futbolista hoy dedicado a las comunicaciones.

De cara a la próxima fecha triple de selecciones, ante Brasil, Ecuador y Colombia el 2,5 y 9 de septiembre; Bravo tendrá dos nuevas oportunidades de probrar los guantes de manera oficial: el próximo viernes ante Cádiz y una semana después frente al temido Real Madrid.