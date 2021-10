Si hay algo que caracteriza el gusto futbolístico de Felipe Bianchi, es que no hay matices. Son o no son. Y la guillotina del periodista no tuvo piedad con Felipe Mora, a quien se postulaba como posible titular en la visita de la selección chilena a Perú, este jueves.

El delantero de Portland Timbers vuelve a la Roja para las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022, después de que no sumara minutos en la última Copa América. Tiene como aval un registro de once goles en 26 partidos esta temporada en Estados Unidos.

Pero Bianchi no le da la pasada. "Los capítulos anteriores de Mora en la selección no fueron hace mil años. Fueron con (Reinaldo) Rueda y no fueron buenos", advirtió el controvertido panelista de Equipo F en ESPN.

"No hay ningún correlato posible entre hacer goles en Estados Unidos y hacer goles en las clasificatorias o en la Copa América. Son ámbitos demasiado distintos para comparar", sentenció el comunicador.

Felipe Mora registra once goles en 26 partidos durante la presente temporada del fútbol norteamericano

Bianchi pone al ariete formado en Audax bien abajo en la jerarquía: "Si hay oportunidad de que juegue Mora, porque se lo gana en los entrenamientos o por determinada necesidad, perfecto que entre él como cualquier otro. Pero para mí es el quinto o sexto extranjero de Chile hoy".

En ese sentido, el periodista no toma en cuenta los números en la MLS. "Me da lo mismo si hace 200 mil goles en Estados Unidos. Antes de él están Eduardo Vargas, que se lesionó, Alexis Sánchez, Ben Brereton, Luis Jiménez y Carlos Palacios", definió.

Uno de los que postulan a Mora ha sido Cristián Caamaño, quien rebatió el argumento de su contertulio. "¿Te parece que como delanteros están Jiménez y Palacios por sobre Mora? Creo que va más por un tema de gusto tuyo", replicó.

La respuesta de Bianchi fue al hueso. "Es que me parece que tienes que apostar por la excelencia del juego, y creo que Mora está por debajo de esos nombres. Haga lo que haga. Hay paladares, pero no es que Mora haya demostrado nada en la selección cuando entró".

"Otros han devuelto la camiseta de la selección en esta etapa, pero no como jugadores. Jiménez es infinitamente superior a Mora como jugador. A mí no me hace ninguna diferencia que haga muchos goles en Estados Unidos. ¿Y? Me parece mejor Palestino", complementó.

