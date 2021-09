La palabra autorizada de Carlos Caszely se hizo presente en las horas previas al enfrentamiento entre la selección chilena y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 analizando lo que puede pasar en un enfrentamiento clave para las aspiraciones del equipo de todos.

El legendario futbolista espera un buen rendimiento de la Roja. "Depende de la formación de Chile estaré optimista o pesimista. Lo positivo es que ellos juegan sin los dos centrales titulares y lo negativo es que no tenemos un delantero, no sé si va a jugar con Morales o va hacer un invento con Vidal como dice la prensa para encarar este partido de una forma diferente", afirmó a Deportes en Agricultura.

Para el Rey del Metro Cuadrado los problemas van más allá de quiénes sean los atacantes. "Le complica mucho la falta de gol pero no porque no esté Vargas sino porque no hay un mediocampista creativo en el equipo chileno, no existe, a no ser que metan al Mago Jiménez para que haga esa labor del mediocampo para llegar al arco contrario", añadió.

Carlos Caszely analiza la actualidad de la selección chilena. (Foto: Agencia Uno)

"Es tan difícil catalogar a Vidal porque él corre toda la cancha, no sé si la corre bien pero la corre toda. Yo hubiese preferido al Mago Jiménez porque es un hombre de más fútbol y que puede hacer jugar más al delantero centro que en este caso es Morales. Es preocupante desde hace bastante tiempo, pero yo insisto que a la selección le falta un Carlos Ríos, Manolo Rojas, un Coto Sierra, un guatón Vega. Le hace falta un creativo, un hombre que meta el último pase como lo fue Valdivia en su momento o el mismo Mati Fernández, eso es lo que le falta a la selección", puntualizó el Chino.

Caszely, además, tuvo algunas críticas hacia Martín Lasarte por su rol con Chile. "Cuando Ecuador quedó con 10 yo dije que iba a meter otro delantero pero se demoró en hacer los cambios y los cambios fueron jugador por jugador y seguimos sin llegar al área contraria. Se puede hablar mucho pero en la cancha es donde se ven los gallos. Si no se rescatan puntos nos podemos despedir del Mundial. Lasarte para bien los equipos pero defensivamente porque nos llegan poco pero no tenemos remates al arco", enfatizó.

