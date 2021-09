El gran tema de la semana en la selección chilena tuvo como protagonista al delantero Robbie Robinson, que a menos de 24 horas tuvo que ser liberado de la concentración, debido a que no tenía claro si jugar por la Roja o Estados Unidos.

El entrenador Martín Lasarte volvió a ser consultado por el caso, ahora en la antesala del partido con Ecuador, y señaló que pese a lo que ocurrió no le cierra las puertas del elenco nacional.

"La adaptación no ocurrió y no se podía dar la participación. Lamentablemente hubo problemas personales, una situación que no pudimos controlar porque corresponde a algo individual. En este caso, hoy, no lo pudimos contar con él. Esperamos que sí podamos hacerlo en un futuro porque estamos en una etapa que nos falta Alexis, el delantero de referencia ofensiva más importante, nos falta Ben que sí tuvo una adaptación y una destacada participación y hemos ido mutando en búsqueda del jugador en más estado de gracia", explicó Machete.

Luego, al ser consultado acerca de su la salida del atacante de Inter de Miami afectó en la planificación del duelo con Brasil, señaló que no sabía si huba a poner al puntero o no.

"Robinson venía para una adaptación y para una posible participación, yo no puedo asegurar si iba a jugar muchos minutos o no, eso no lo puedo saber, la idea era esa y eso produjo que por ahí no trajéramos a otro futbolista, y traer a alguno de apuro. Esto se vio ligado a las ausencia de Ben, que pensamos que venía, y a la lesión de Alexis, que pensamos que se recuperaba, fueron unas cuantas cosas, explicó.

"La realidad es la realidad y tenemos que salir adelante con los compañeros que estamos hoy día", cerró sobre el tema.

La selección chilena se prepara para un duro compromiso, porque este domingo desde las 18:00 horas se medirá ante Ecuador en Quito, con transmisión de RedGol.

