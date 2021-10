No es que Paraguay haya hecho una campaña histórica hasta el momento, pero está claro que la alternativa de Eduardo Berizzo parecía más indicada para la selección chilena en su momento, después de la crisis derivada a partir de la eliminación de Rusia 2018.

El Toto fue el primer escudero de Marcelo Bielsa durante su paso fundacional por la Roja. Aunque no sigue la escuela táctica del rosarino, sí se declara seguidor de sus principios, que tan hondo calaron en la personalidad del futbolista nacional.

Cuando el Loco se fue de Chile, Berizzo inició una carrera individual. Le fue mal en Estudiantes, pero luego se lució con O'Higgins, donde fue campeón. Saltó a España, donde dirigió a Celta, Sevilla y Athletic. Y hoy está al mando de la selección guaraní.

Pero existió la posibilidad de que dirigiera a la Roja, como lo reveló el mismo ex defensor de Newell's en conversación con La Tercera en 2018, cuando la ANFP confirmaba a Reinaldo Rueda como nuevo entrenador de la selección.

"Tuve una conversación entre Navidad y Año Nuevo (de 2017). Me llamó (el vicepresidente de la ANFP) Andrés Fazio y hablamos. Me preguntó si estaba disponible para agarrar la Roja. Le contesté que no sólo estaba disponible, sino que también dispuesto", explicó entonces.

El cortocircuito llegó en el momento en que habló con Arturo Salah, presidente de la ANFP por esos días. "Charlé con Salah. Le comenté que estaba dispuesto a hablar y que si querían, me acercaba a Santiago para hacerlo personalmente", aseguró el Toto.

"Pero me respondió que no hacía falta. Que ya me avisarían. Y no supe más. No me dijeron nada de Rueda", lamentó el seleccionador paraguayo que visitará a la Roja esta noche en el estadio San Carlos de Apoquindo, por la quinta fecha pendiente de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.

Paraguay suma 12 puntos en el camino a Qatar (dos triunfos, seis empates y dos derrotas) y está sexto en las eliminatorias sudamericanas, a sólo dos puntos de la línea de repechaje que marca precisamente la Colombia de Rueda.

