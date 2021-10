Hace solo unos días regresó el Red Bull Neymar Jr´s Five, campeonato de cinco contra cinco más grande del país, con su primera fecha clasificatoria en Santiago, en la que el equipo Iluminati se adjudicó el pase directo para la Final Nacional de la competencia.

El equipo no tuvo mayores obstáculos en la fase de grupos y sobre todo en la final. Iluminaty’s es un equipo conformado por un grupo de amigos de Peñalolén que surgió en el 2011, y desde entonces han cosechado victorias en los distintos torneos en los que han participado. Neymar Jr´s Five no es la excepción, ya que no solo fueron los ganadores indiscutidos de esta primera fecha, sino que también fueron los representantes chilenos en la Final Mundial de Brasil en la segunda versión de la competencia en 2017. Ahora, su capitán, Ronald Romero, explica que iniciarán un riguroso entrenamiento de cara a la final nacional, con el objetivo de nuevamente ser campeones.

La edición 2021 de Neymar Jrs Five está en búsqueda de los futbolistas amateurs nacionales más hábiles para que nos representen en la Final Internacional, que este año se disputará en Qatar, en la que participarán más de 30 países.

CALENDARIO CLASIFICATORIAS NEYMAR JR'S FIVE CHILE

Santiago: Club Palestino - 2 de octubre: Iluminaty’s

Iquique: Playa Cavancha - 16 de octubre

Antofagasta: Las Almejas - 23 de octubre

Valparaíso: Por confirmar - 30 de octubre

Santiago: Espacio Don Oscar - 6 de noviembre

Final Nacional: Por confirmar - 7 de noviembre

El torneo es de inscripción gratuita en el sitio web de Red Bull y pueden participar jugadores de entre 16 y 25 años. El formato es simple: se enfrentan cinco jugadores por lado y el plantel que recibe un gol pierde a un integrante por el resto del encuentro y así sucesivamente hasta que no quede ninguno en cancha, o se acaben los diez minutos establecidos para el juego.