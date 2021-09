Jorge Luis Pinto es palabra autorizada para hablar de la selección Colombia y las Eliminatorias Mundialistas. El entrenador de 68 años dirigió a Costa Rica, Honduras y a los mismos cafeteros en su larga trayectoria que comenzó en 1984.

En la previa del partido entre Chile y Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, Pinto anticipó: "Es un partido difícil para ambos equipos, donde la seguridad que puedan imponer será clave. Porque el empate no le sirve a ninguno, el que pierda se queda afuera del mundial".

El ex entrenador de Emiratos Árabes ha seguido los partidos de la Roja: "Chile ha estado muy bien en los últimos tres o cuatro partidos eliminatorios, ha levantado mucho su nivel. En el empate en Argentina hizo un encuentro brillante y mereció ganar. Contra Brasil también jugó bastante bien, mientras que en Ecuador tuvo cosas muy buenas que pudieron hacer la ventaja".

"Tiene muchos de los elementos que lo llevaron a su mejor momento. A ganar dos títulos. Es un equipo agresivo, con una gran dinámica de juego, que somete a sus rivales", añadió.

En tanto, sobre Colombia, señaló: "Le toca proponer. Pero hay que tener cuidado, el equipo no puede descuidar su espalda ante un rival como Chile. El problema es que la selección aún no toma un ritmo ideal, es un equipo nuevo. Digo nuevo porque Radamel Falcao hace tiempo que no estaba y muchos de los jugadores que están ahora todavía no muestran su fútbol. Nos falta esa creatividad que hemos tenido siempre".

En cuanto a la falta de gol de la Roja, comentó: "Está bien, Chile puede no marcar goles en los últimos duelos, pero sabe cómo manejar el partido. Tiene mucho manejo y, desde luego, eso puede complicar a cualquier equipo que no sepa cómo evitarlo, incluida nuestra selección. Colombia necesita buscar el resultado, tiene la obligación. Y eso puede ser una presión extra".

Finalmente, acerca de la generación dorada de Chile, afirmó: "Está en el momento justo de lograrlo todo o terminarlo acá. Porque después de esto viene un cambio generacional profundo. Y ahí vendrá lo más complicado".

