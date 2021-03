Grave: acusan a Keylor Navas de amenazar con perder para forzar el despido de Jorge Luis Pinto en Costa Rica

Eduardo Li, ex presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, acusó a Keylor Navas de boicotear al técnico Jorge Luis Pinto en la selección de aquel país y de ser el precursor de su despido.

Según el dirigente, los jugadores ticos no querían a Pinto como entrenador, pese a los éxitos que consiguieron con él al mando, por lo que planearon hacerse perder tres partidos para forzar su salida.

"Me golpean la mesa y Keylor Navas me dice 'perdemos tres partidos seguidos, hay una cláusula que prevé esto y aquello'", dijo Eduardo Li.

Luego, añadió: "Llegó el tema de que no querían al señor Pinto. Se puso más tensa la reunión porque la posición mía era que siguiera. Yo no tenía ninguna justificación para no renovarle al técnico más exitoso. Yo no veía que no se pudiera conversar. Yo les dije que yo me comprometía a aclarar".

Keylor Navas abraza a su técnico, Jorge Luis Pinto, en el Mundial de Brasil (Foto: Getty)

Lo que pone las cosas color de hormiga es que el mismo Jorge Luis Pinto confirmó las acusaciones: "Ya terminado el Mundial, yo tomé diez días para presentar el plan de futuro, me invitaron a una reunión en Tribu, nos sentamos Adrián Gutiérrez, Fello Vargas, Eduardo Li, y ellos me dicen: ‘Los jugadores dicen que si usted se queda en la Selección pierden dos o tres partidos'".

Keylor Navas salió rápidamente a defenderse, aunque fue bien escueto: "Estoy muy sorprendido. No es algo que nos salga de la boca y nunca sucederá, porque somos futbolistas profesionales desde hace muchos años, tenemos honor y prestigio".

El arquero del PSG junto a dos compañeros de la selección costarricense, Celso Borges y Bryan Ruiz, decidieron demandar a Eduardo Li por difamación.

