El ex técnico del Inter de Milán, Antonio Conte, dice que no tiene apuro por firmar en un club. En los medios ingleses aseguran que es el primer candidato para asumir en el Manchester United.

Con sólo dos victorias en los últimos siete partidos el Manchester United no pasa por un buen momento, pese al aporte goleador de Cristiano Ronaldo.

El entrenador Ole Gunnar Solskjaer pende de un hilo y en la prensa inglesa ya especulan con una pronta salida. Según Daily Express Antonio Conte es el candidato mejor aspectado para asumir en su reemplazo.

En una entrevista con Gazzetta dello Sport, el ex técnico del Inter de Milán, reconoció que quiere tener otra experiencia en el extranjero, luego de pasar por el Chelsea.

"Busco los proyectos en su lugar y estoy listo para quedarme en casa si algo no me convence. Tiene que ver con visión, honestidad y principios. Generalmente, me gustan los desafíos y he aceptado muchos de ellos durante mi carrera", señaló.

"Incluso los mejores clubes que entrené nunca fueron los favoritos cuando llegué. Sin embargo, si hay algo que no me convence, prefiero no aceptar, independientemente del dinero", añadió.

Luego, afirmó: "Me gustaría tener más experiencias en el extranjero. Creo que no soy alguien que se contenta con una situación cómoda. Siempre elegí la situación más difícil".

Finalmente, indicó: "Como jugador, gané todo lo que se podía ganar, pero también perdí mucho. Cuando pierdes, te deja el deseo de no volver a experimentar eso, así que haces todo lo posible para transmitir eso a tus jugadores cuando eres entrenador en jefe. Todo proviene de tus cicatrices y de querer evitar tener más".