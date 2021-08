Quique Setién entrenó al Barcelona por un corto período durante 2020, pero suficiente para realizar un análisis del camarín del equipo. El entrenador español dice que quedó impactado, pues no veía contentos a los jugadores.

"Llegas ahí y te encuentras con lo que te encuentras. Un montón de cosas que realmente te llaman la atención porque, primero, desconoces ese nivel y, segundo, porque nunca he vivido un vestuario así, ni en la selección ni en el Atlético de Madrid. Era otra cosa. Y eso sí que me ha provocado un shock", comenzó Setién.

Luego, añadió: "Hay muchas cosas que tú no puedes controlar, que es imposible que puedas controlar. Te encuentras un vestuario que no es feliz, no sé si era por la trayectoria, pero no veía un vestuario como el que yo he vivido en la mayor parte de mi trayectoria deportiva".

Setién alcanzó a dirigir 25 partidos en el Barcelona (archivo)

"Lo que yo me encuentro ahí, no me lo he encontrado en cuarenta años que llevo metido en el fútbol", sentenció.

En una entrevista de noviembre de 2020, el mismo entrenador había señalado sobre Lionel Messi: "Hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¿Y quién soy yo para cambiarle? Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado...".

"Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan. Ves cosas que no te esperas. Messi es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira...", afirmaba.