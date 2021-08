Óscar Córdoba sepulta a James Rodríguez y su posibilidad de jugar ante Chile: "No se ha puesto a la altura de la selección colombiana"

A semanas de enfrentar a la selección chilena, Colombia entera se debate entre nominar o no al astro cafetero James Rodríguez, y en esa discusión se metió el ex arquero Óscar Córdoba, el que asegura que el volante no ha estado a la altura.